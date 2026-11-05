Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που προωθεί τη στήριξη της Μονής Σινά

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται σήμερα, Πέμπτη (5/11) το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο μεταξύ άλλων προωθεί τη θεσμική στήριξη της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά , μέσω της σύστασης 600 οργανικών θέσεων κληρικών Ομογένειας.

Κεντρική πρόβλεψη του σχεδίου νόμου αποτελεί η σύσταση 600 οργανικών θέσεων κληρικών Ομογένειας, που στόσο έχουν την ενίσχυση του έργου των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Βασιλικής Αυτόνομης Μονής Αγίας Αικατερίνης του Αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά και των κληρικών που διακονούν τον Ελληνισμό της Διασποράς.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στη θεσμική στήριξη της παρουσίας και του έργου της Ορθόδοξης Εκκλησίας εκτός Ελλάδας, καθώς και στη διατήρηση των ιστορικών, πνευματικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών δεσμών των ελληνικών κοινοτήτων με την πατρίδα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενίσχυση των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της Ιεράς Μονής Σινά, θεσμών με διαχρονική παρουσία και ιδιαίτερη ιστορική και πνευματική σημασία για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό.

Παράλληλα, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει επιμέρους ρυθμίσεις για την εκκλησιαστική εκπαίδευση και τη λειτουργία των σχετικών εκπαιδευτικών δομών.