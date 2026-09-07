Σε δικη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός

Σε δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια παραπέμπεται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμη 17 αιρετοί αι υπηρεσιακοί παράγοντες, ανάμεσα στους οποίους ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας και οι πρώην δήμαρχοι Παλαμά και Σοφάδων.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας η οποία είχε αναλάβει την προκαταρκτική έρευνα για τον θάνατο 17 ανθρώπων από την κακοκαιρία Ντάνιελ που έπληξε τη Θεσσαλία πριν από τρία χρόνια, παρέπεμψε και τους 18 για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της πλημμύρας με αποτέλεσμα τον θάνατο.

Ο Κώστας Αγοραστός ελέγχται για ακόμη οκτώ θανάτους από την ίδια κακοκαιρία και από τις εισαγγελίες Λάρισας, Τρικάλων και Βόλου.