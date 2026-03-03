Σε χρυσό φέρετρο θάφτηκε ο Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών Ελ Μέντσο

Ο διαβόητος μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες, γνωστός και ως «Ελ Μέντσο» (“El Mencho”), κηδεύτηκε τη Δευτέρα από την οικογένειά του σε χρυσό φέρετρο.

Ο ηγέτης του πανίσχυρου καρτέλ Jalisco New Generation Cartel (CJNG) πέθανε μετά από τραυματισμό σε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των σωματοφυλάκων του και των μεξικανικών ειδικών δυνάμεων που είχαν αποσταλεί για να τον συλλάβουν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο 59χρονος μεξικανός ήταν ο πιο καταζητούμενος άνθρωπος της χώρας, ενώ οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Ο θάνατός του προκάλεσε εκτεταμένη έξαρση βίας, με μέλη του καρτέλ να πυρπολούν οχήματα και να μπλοκάρουν δρόμους σε 20 μεξικανικές πολιτείες.

Ένας αστυνομικός συνοδεύει το αυτοκίνητο που μεταφέρει τη σορό του Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», τον πρώην ηγέτη του καρτέλ Jalisco New Generation, στο νεκροταφείο Ρεσίντο ντε Πας για την ταφή του στη Γκουανταλαχάρα του Μεξικού, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 (AP Photo/Refugio Ruiz)

Πριν από την τελετή, μεγάλες ανθοδέσμες μεταφέρθηκαν στο γραφείο τελετών, συμπεριλαμβανομένης μιας σε σχήμα κόκορα, μια εμφανής αναφορά στην αγάπη του για τις κοκορομαχίες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεωνAFP, χρειάστηκαν πέντε φορτηγά για να μεταφερθούν όλες οι ανθοδέσμες στο νεκροταφείο, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν σταλεί ανώνυμα.

Η νεκρική πομπή συνοδεύτηκε από μια μπάντα που έπαιζε μουσική ranchero και narcocorridos – τραγούδια που υμνούν τους βαρόνους των ναρκωτικών.

Το παραδοσιακό τραγούδι El Muchacho Alegre (Το Χαρούμενο Αγόρι) έπαιζε καθώς το χρυσό φέρετρο του Οσεγκέρα έφτασε σε ένα παρεκκλήσι που βρίσκεται μέσα στο νεκροταφείο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά από μια τελετή διάρκειας μιας ώρας, οι πενθούντες – πολλοί από τους οποίους έκρυψαν την ταυτότητά τους χρησιμοποιώντας μάσκες προσώπου – ακολούθησαν το φέρετρο καθώς μεταφερόταν στον τάφο.

Τα μεξικάνικα μέσα ενημέρωσης σημείωσαν ότι ο τάφος ήταν σχετικά απλός σε σύγκριση με αυτούς άλλων βαρόνων των ναρκωτικών, οι οποίοι συχνά καλύπτονται από μεγάλα μαυσωλεία.

Υπό την ηγεσία του Οσεγκέρα, ηCJGN εξελίχθηκε σε μια ισχυρή διακρατική εγκληματική οργάνωση που εξαπλώθηκε από την έδρα της στο Χαλίσκο σε πολλές άλλες μεξικανικές πολιτείες.

Η δολοφονία του Οσεγκέρα από τις μεξικανικές ειδικές δυνάμεις θεωρήθηκε νίκη για την κυβέρνηση της προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία δέχεται αυξανόμενη πίεση από τον ομόλογό της στις ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να κάνει περισσότερα για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι ότι το κενό που άφησε ο ισχυρός ηγέτης του καρτέλ θα μπορούσε να προκαλέσει έξαρση της βίας βραχυπρόθεσμα, καθώς διαφορετικές φατρίες εντός της εγκληματικής οργάνωσης – η οποία εκτιμάται ότι έχει δεκάδες χιλιάδες μέλη – αγωνίζονται για τον έλεγχο.

