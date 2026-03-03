Σε ασφαλή κατάσταση η Κ18 του Άρη στο Άμπου Ντάμπι, θα επιστρέψει όταν προκύψει η πρώτη διαθέσιμη πτήση»

Σε «ασφαλή κατάσταση», όπως γνωστοποίησε σήμερα η ΚΑΕ Άρης, παραμένει στο Άμπου Ντάμπι η ομάδα Κ18 του συλλόγου, η οποία εγκλωβίστηκε στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων-όπου είχε μεταβεί για το τουρνουά NextGen της Euroleague– μετά τις πολεμικές συγκρούσεις που υπάρχουν στην περιοχή.

Οι «κιτρινόμαυροι», ενημερώνοντας για τα δεδομένα που υφίστανται, όπως το πράττουν από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το πρόβλημα, ανέφεραν:

«Η ΚΑΕ Άρης Betsson ενημερώνει ότι η αποστολή της ομάδας Κ18 παραμένει στο Abu Dhabi, σε ασφαλή κατάσταση.

Ο Άρης βρίσκεται στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει, οι παίκτες και τα υπόλοιπα μέλη είναι ασφαλείς στα δωμάτιά τους, το γυμναστήριο και στις υπόλοιπες παροχές που υπάρχουν και περιμένουν τις εξελίξεις.

Οι επαφές με την Euroleague και το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζονται αδιάλειπτα και άπαντες περιμένουν τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά με την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα. Οι ιθύνοντες της ομάδας έχουν δώσει στη Euroleague τη λίστα με τους παίκτες και το σταφ και προετοιμάζονται για να ταξιδέψουν με την πρώτη διαθέσιμη πτήση, όταν αυτή προκύψει.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη, η ΚΑΕ Άρης Betsson θα ενημερώσει επίσημα και άμεσα».