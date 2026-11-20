Κλήση σε απολογία για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, έλαβε ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τεμπη.

Ο αρεοπαγίτης ανακριτής ολοκλήρωσε την ανάκριση που διενεργούσε για τα έργα που δεν είχαν εγκαίρως ολοκληρωθεί και καλεί σε απολογία τον πρώην Υπουργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλήση στον πρώην Υπουργό Υποδομών είναι για την ερχόμενη Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κώστας Αχ. Καραμανλής αναμένεται να ζητήσει προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, αίτημα το οποίο εκτιμάται ότι θα γίνει δεκτό. Ως εκ τούτου, η παροχή εξηγήσεων από την πλευρά του ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μετά την εορταστική περίοδο.