Σε απεργιακό κλοιό η χώρα – Τρεις συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη

Τρεις συγκεντρώσεις αναμένεται να γίνουν σήμερα Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της εικοσιτετράωρης πανελλαδικής απεργίας από ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, με αίτημα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την καθιέρωση του 13ωρου.

Όλα τα καλέσματα ορίζονται στις 10.30 το πρωί.

Ειδικότερα, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και η ΕΔΟΘ καλούν σε συγκέντρωση μπροστά από το κτήριο του ΕΚΘ, ενώ ΠΑΜΕ και συνδικάτα διοργανώνουν απεργιακή συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Την ίδια ώρα, συλλογικότητες του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού και αναρχικού χώρου καλούν σε διαδήλωση στην Καμάρα. Στις απεργιακές κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν και φοιτητικοί σύλλογοι.

Στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ συμμετέχει και o ΟΑΣΘ, με περιορισμένο αριθμό δρομολογίων των αστικών λεωφορείων από προσωπικό ασφαλείας του Οργανισμού. Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων για τη δωρεάν μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες, ενώ κανονικά θα δρομολογηθεί και η νυχτερινή γραμμή Ν1 που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό.

Επιπλέον, κλειστοί, λόγω των κινητοποιήσεων, θα παραμείνουν από τις 9.00 το πρωί τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα, «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Η επαναλειτουργία των σταθμών θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας