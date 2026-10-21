Σε αναστολή η Τσαρούχα από τις διοργανώσεις της Euroleague

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε την αναστολή των καθηκόντων της Βάσως Τσαρούχα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και της ίδιας της διοργανώτριας αρχής.

Με επίσημη τοποθέτησή της, υπό το φως των πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με τις ενέργειες των ελληνικών αρχών που αφορούν την Ελληνίδα διαιτητή, η Euroleague Basketball γνωστοποίησε ότι η Τσαρούχα δεν θα διευθύνει αγώνες σε καμία από τις διοργανώσεις της μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η απόφαση θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθούν τόσο η έρευνα των αρμόδιων τοπικών αρχών όσο και η εσωτερική έρευνα της Euroleague Basketball.

«Υπό το φως των πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με τις ενέργειες των ελληνικών αρχών που αφορούν τη διαιτητή Βασιλική Τσαρούχα, η Euroleague Basketball επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:

Η διαιτητής Βασιλική Τσαρούχα τίθεται σε αναστολή καθηκόντων και δεν θα διευθύνει αγώνες σε καμία διοργάνωση της Euroleague Basketball, έως ότου ολοκληρωθούν τόσο η έρευνα των αρμόδιων τοπικών αρχών όσο και η εσωτερική έρευνα της Euroleague Basketball», αναφέρεται αναλυτικά.