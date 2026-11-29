Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Από στιγμή σε στιγμή αναμένονται τα ονόματα των υποψήφιων βουλευτών της περιφέρειας για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αν και ήταν να δοθούν στη δημοσιότητα χθες, ωστόσο υπήρξε εμπλοκή και μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Η αρχική πρόβλεψη ήταν για περισσότερα από 150 ονόματα υποψήφιων βουλευτών. Σύμφωνα με πληροφορίες του myportal αυτή τη στιγμή έχουν “κλειδώσει” περίπου 120 άτομα.

Πάντως χθες ανακοινώθηκε πως το ιδρυτικό συνέδριο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 21 Φεβρουαρίου 2027. Με περισσότερους από 5000 σύνεδρους που θα εκλεγούν, ενώ θα προστεθούν και οι 400 του σημερινού εθνικού συμβουλίου.

Παράλληλα ανακοινώθηκαν οι 4 επιτροπές που θα αναλάβουν να “τρέξουν” το συνέδριο. Στην επιτροπή θέσεων συναντάμε τον Θεσσαλονικιός Νίκο Μαρατζίδη. Στην κεντρική οργανωτική επιτροπή τους επίσης Θεσσαλονικιούς Αλέξανδρο Διαμαντόπουλο, Γιάννη Δίνη, Θωμά Μπουρνάρη, Νίκο Νυφούδη, Σταυρούλα Παπαευθυμίου, Έφη Παπαλεξίου, Αντώνη Σαουλίδη.

Αξιοσημείωτο πως στην επιτροπή θέσεων είναι και ο Γιώργος Σιακαντάρης

Επιτροπή Εκλογικού Προγράμματος

Συντονίστρια: Ευγενία Φωτονιάτα

Μέλη: Γιώργος Βασιλειάδης, Γιάννης Σώζος, Βαγγέλης Κανούλας, Πέτρος Κόκκαλης, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Ιωάννα Λαλιώτου, Δημήτρης Λιάκος, Θέμης Μουμουλίδης, Δημήτρης Νταφόπουλος, Χάρης Πανακούλιας, Αντώνης Παπαγιαννίδης, Παναγιώτης Παπαμιχαλόπουλος, Κώστας Τούμπουρος.

Επιτροπή Καταστατικού

Συντονιστής: Κώστας Γαβρόγλου.

Μέλη: Μιχάλης Καλογήρου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Άννα Παπαδοπούλου, Αποστόλης Πέκας, Γιώργος Σάρλης, Φωτεινή Σιάνου, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Δημήτρης Χαλαζωνίτης

Επιτροπή Θέσεων

Συντονιστής: Διονύσης Τεμπονέρας Μέλη: Τζένη Αδάμ-Βελένη, Πολυμέρης Βόγλης, Χρήστος Βρεττός, Ρόζα Βρεττού, Μαρία Γκασούκα, Δώρα Κοτσακά, Νίκος Μαραντζίδης, Δημήτρης Μπλάνης, Γραμματή Πάντζιου, Γιώργος Σιακαντάρης.

Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ)

Συντονιστής: Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Μέλη: Βασίλης Αϊβαλής, Γιώργος Αλεξανδράκης, Σωτήρης Αλεξίου, Κλεονίκη Αποστολίδου, Στέλιος Αποστόλου, Εμμανουήλ Αυγερινός, Δημήτρης Βέττας, Νίκος Γαβαθάς, Βαΐος Γκανής, Κωστής Δήμτσας, Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος, Τζένη Διαμαντοπούλου, Γιάννης Δίνης, Κώστας Ζαχαριάδης, Δόμνα Καϊλίδου, Κώστας Καράγιωργας, Σταύρος Καραγκούνης, Κώστας Καρπουχτσής, Ευγενία Μαρία Κοντογεώργη, Κωστής Κοτσακάς, Γιάννης Κουτσιώρας, Γιώργος Κωνσταντινίδης, Στέλα Μανουσογεωργάκη, Χρήστος Μπγιάλας, Κώστας Μπουλμέτης, Θωμάς Μπουρνάρης, Νίκος Νυφούδης, Φωτεινή Παγκάλου, Σταυρούλα Παπαευθυμίου, Έφη Παπαλεξίου, Δημήτρης Πατερέλης, Νίκος Πέππας, Γιάννα Πεππέ, Μανώλης Πετρακάκης, Σωκράτης Ράτσης, Αντώνης Σαμιωτάκης, Αντώνης Σαουλίδης, Νίκος Σαράντης, Παναγιώτης Σελάχας-Ευσταθίου, Ελένη Σταυρακάκη, Στέλιος Συκάς, Βασίλης Τζούφης, Κωνσταντίνος Τσεφαλάς, Φοίβος Τσικλιάς, Νίκος Τσουρούτας, Κώστας Φουντούλης, Αγγελίνα Χατζοπούλου, Θάνος Χρονάς.