Σδούκου: Ο Τσίπρας αλλάζει υλικά, αλλά η συνταγή μένει ίδια

Στη σημασία της ολοκλήρωσης του κυβερνητικού έργου για το οποίο θα κριθεί στις εκλογές του 2027, αλλά και στις υποθέσεις που διερευνά η δικαιοσύνη, αναφέρθηκε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου

Σε συνέντευξή της στον Real FM 97,8 και ερωτηθείσα για τα πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «η κυβέρνηση αξιολογεί κάθε δημοσκόπηση αλλά δεν λειτουργεί με βάση αυτές» και δεν επηρεάζεται σε όσα πρέπει να κάνει. «Ούτε πιεζόμαστε, ούτε επαναπαυόμαστε» είπε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τα ποσοστά του κόμματος του κ. Τσίπρα σχολίασε: «Είναι λογικό στην αρχή να υπάρχει ένας θόρυβος που ανεβάζει τα ποσοστά. Το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές στην πολιτική. Το είδαμε και όταν εξελέγη ο κ. Ανδρουλάκης στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος τότε είχε φτάσει σχεδόν στο 20%. Αν αυτή η δυναμική θα έχει διάρκεια, θα το δείξει ο χρόνος, αλλά όσο ξεδιπλώνονται οι θέσεις και το πρόγραμμα του κόμματος του κ. Τσίπρα, οι πολίτες διαπιστώνουν ότι πρόκειται για τις ίδιες λογικές, τις ίδιες συνταγές και τον ίδιο τρόπο άσκησης πολιτικής που γνώρισαν τα προηγούμενα χρόνια» καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως το θέμα δεν είναι να αλλάζει κάποιος πρόσωπα, αλλά πολιτικές.

«Θα κριθούμε από την αποτελεσματικότητά μας»

Σε σχέση με την πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον κ. Σαμαρά, η εκπρόσωπος Τύπου υποστήριξε ότι «προφανώς αν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς δεν θα είναι η πιο ευχάριστη εξέλιξη, όμως, χωρίς καμία διάθεση υποτίμησης προς τον κ. Σαμαρά ή οποιονδήποτε άλλο, το πώς θα πάμε στις εκλογές εξαρτάται μόνο από δύο παράγοντες: από την αποτελεσματικότητά μας και από το πόσο πειστικό θα είναι το πρόγραμμά μας, το όραμά μας για την επόμενη τετραετία». Πρόσθεσε δε, ότι «η κυβέρνηση επανεξελέγη με ένα πρόγραμμα και το υλοποιεί βήμα – βήμα, ενώ ταυτόχρονα είναι το μόνο κόμμα που έχει συγκεκριμένο σχέδιο για την επόμενη τετραετία» καταλήγοντας πως «δεν θα θέλαμε να δούμε ένα κόμμα από τον άνθρωπο που τίμησε η παράταξη και τον εξέλεξε πρόεδρό της, στο τέλος της μέρας όμως, αυτό παραμένει επιλογή του και θα αξιολογηθεί γι’ αυτό».

Για την υπόθεση Αβραμόπουλου, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «θεσμικά τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα, δεν είναι δική μας δουλειά να χαρακτηρίζουμε τις δικαστικές ή ανακριτικές αρχές, ούτε να προδικάζουμε το αποτέλεσμα οποιασδήποτε έρευνας. Οι αρχές έχουν καθήκον να ερευνούν και να θέτουν ερωτήματα, ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος έχει ήδη δηλώσει δημόσια ότι θα ζητήσει να αρθεί η ασυλία του και να διερευνηθεί ό,τι αποφασίσουν οι αρχές». Σε σχέση με τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο κ. Αβραμόπουλος, τόνισε πως δεν ήταν οι κατάλληλες, λέγοντας πως αντέδρασε με συναισθηματική φόρτιση. Πρόσθεσε ωστόσο πως «αν αρχίσουμε να αξιολογούμε μια δημόσια διαδρομή δεκαετιών από μία φράση που ειπώθηκε σε μια στιγμή έντονης φόρτισης, τότε αδικούμε και τον συγκεκριμένο άνθρωπο αλλά νομίζω δεν είναι ο σωστός τρόπος να κρίνουμε συνολικά τους ανθρώπους. Χρειάζεται ψυχραιμία, μέτρο και η στοιχειώδης κατανόηση ότι, ακόμη και τα δημόσια πρόσωπα, παραμένουν άνθρωποι».

ΑΠΕ-ΜΠΕ