Σδούκου: Ο κ. Τσίπρας πρώτα να κοστολογήσει το πρόγραμμά του και μετά να μοιράζει λεφτά

Βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σε συνέντευξή της η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση προχωρά με συντονισμένες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών και την ενίσχυση των εισοδημάτων, δίνοντας έμφαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι σε θεωρητικές προσεγγίσεις».

Πρόσθεσε πως η κυβερνητική πολιτική κρίνεται από το αποτέλεσμα και όχι απλώς από την πρόθεση, με τον τελικό στόχο να είναι σαφής: «η αποκλιμάκωση των τιμών».

Μιλώντας στο OPEN TV, η κ. Σδούκου επισήμανε ακόμα ότι «υπάρχει κοινή αντίληψη με την αγορά και την επιχειρηματικότητα», όπως φάνηκε από τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των super market, τονίζοντας πως «οι τιμές θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα τους δύο καλοκαιρινούς μήνες και θα υπάρξει “πάγωμα και αποκλιμάκωση” των τιμών σε όλα τα προϊόντα». Χαρακτήρισε αυτή τη συμφωνία κομβικό σημείο της κυβερνητικής στρατηγικής, που θα οδηγήσει «από τον Σεπτέμβριο σε σοβαρές μειώσεις τιμών», καθώς είναι μία συμφωνία «που δεσμεύει την αγορά» και θα βοηθήσει την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών.

Αναγνώρισε, δε, πως το πρόβλημα είναι μεγάλο, αλλά πρόκειται για ακρίβεια «εισαγόμενη». Η κυβέρνηση, όπως είπε, είχε να αντιμετωπίσει «έναν πόλεμο στην Ουκρανία, αύξηση στα σιτηρά», ενώ «ακολούθησε μια ενεργειακή κρίση και οι διενέξεις στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή» και, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση κάνει σε εθνικό επίπεδο ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να μειώσει τις επιπτώσεις, θυμίζοντας «την επιστροφή ενός ενοικίου, τις έκτακτες ενισχύσεις σε οικογένειες με παιδιά, σε συνταξιούχους».

Σχολιάζοντας τα όσα υποστηρίζει η αντιπολίτευση, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισήμανε την ανευθυνότητα που προδίδει η έλλειψη κοστολογημένων προτάσεων. Αναφερόμενη ιδίως στην εκπρόσωπο του κόμματος Τσίπρα, σημείωσε πως θα πρέπει «μέχρι να κοστολογήσετε το πρόγραμμά σας, να σχολιάζετε με φειδώ οικονομικής φύσεως θέματα. Έχετε ήδη ξοδέψει καμιά δεκαριά δισεκατομμύρια, μειώνοντας τις τιμές του ρεύματος και θέλετε ό,τι κινείται να φορολογείται».

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου επανέλαβε ότι η κυβερνητική πολιτική βασίζεται σε ρεαλισμό και μετρήσιμα αποτελέσματα σε αντίθεση με την τακτική της αντιπολίτευσης.