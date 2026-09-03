Σδούκου για Τσίπρα: Ξεκίνησαν τα δύσκολα, μαζεύουν τα ασυμμάζευτα

Στο οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας και στις διευκρινίσεις που ακολούθησαν από στελέχη του επικεντρώνει την κριτική της η Νέα Δημοκρατία, με την εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Αλεξάνδρα Σδούκου να υποστηρίζει ότι ήδη καταγράφονται ανασκευές και αντιφάσεις γύρω από βασικές εξαγγελίες.

Η κ. Σδούκου αναφέρεται αρχικά στις δηλώσεις του αναπληρωτή Τομεάρχη Οικονομικών κ. Παππά σχετικά με την αποκαλούμενη «Πατριωτική Εισφορά». Όπως υποστηρίζει, το πρωί έκανε λόγο για συμπερίληψη περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και κοσμημάτων που βρίσκονται σε κατοικίες ή τραπεζικές θυρίδες, ενώ λίγες ώρες αργότερα προχώρησε σε διάψευση των σχετικών αναφορών.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται και η εξαγγελία για οικονομική ενίσχυση 80.000 φοιτητών με 500 ευρώ τον μήνα επί δέκα μήνες.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που επικαλείται η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, το μέτρο συνεπάγεται ετήσια δαπάνη 400 εκατ. ευρώ και, εφόσον εφαρμοστεί για μία τετραετία, συνολικό κόστος 1,6 δισ. ευρώ.

Η κ. Σδούκου κατηγορεί την πλευρά Τσίπρα ότι επιχειρεί να παρουσιάσει το συνολικό κόστος του μέτρου στα 400 εκατ. ευρώ, κάνοντας λόγο για «Τσιπρικά μαθηματικά».

Η αντιπαράθεση για τις 50.000 κατοικίες

Η Νέα Δημοκρατία θέτει παράλληλα θέμα και για την εξαγγελία που αφορά τη δημιουργία 50.000 νέων κατοικιών.

Κατά την κ. Σδούκου, στελέχη που υποστηρίζουν το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα άρχισαν μετά την αρχική ανακοίνωση να αναφέρονται σε ανακαινίσεις υφιστάμενων κατοικιών, διαφοροποιώντας, σύμφωνα με την ίδια, το περιεχόμενο της αρχικής πρότασης.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ αμφισβητεί επίσης τη δυνατότητα χρηματοδότησης του συνολικού πακέτου των εξαγγελιών από τα έσοδα της «Πατριωτικής Εισφοράς».

Όπως αναφέρει, μεταξύ των προσδοκώμενων εσόδων και του κόστους των μέτρων προκύπτει δημοσιονομικό κενό ύψους 12,5 δισ. ευρώ.

«Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης Νο2»

Ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης, η Αλεξάνδρα Σδούκου συνέκρινε τις νέες εξαγγελίες με το «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης», υποστηρίζοντας ότι η πλευρά Τσίπρα βρίσκεται ήδη στη διαδικασία αναθεώρησης επιμέρους προτάσεων.

«Επειδή αντιλαμβάνονται ότι η ελληνική κοινωνία δεν πρόκειται να δεχθεί ένα “Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης Νο2”, παίρνουν ήδη πίσω τη μία εξαγγελία μετά την άλλη και κάνουν κυβιστήσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας καταλήγει με τη φράση «Καλά ξεμπερδέματα», δείχνοντας ότι η αντιπαράθεση γύρω από την κοστολόγηση και τη χρηματοδότηση του οικονομικού προγράμματος Τσίπρα αναμένεται να συνεχιστεί με υψηλούς τόνους.