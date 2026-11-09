Σδούκου: Ελλάδα και Κύπρος οι μόνες χώρες που αδειοδοτούν το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Στις εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που προχώρησε σε αδειοδότηση για τις εργασίες πόντισης του καλωδίου.

Η κ. Σδούκου ξεκαθάρισε ότι η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας που αφορά τις δραστηριότητες πόντισης του καλωδίου ανήκει στην Ελλάδα. Όπως επισήμανε, «το έργο αυτό αδειοδοτείται αποκλειστικά και μόνο από την Ελλάδα. Οι ελληνικές αρχές είναι αυτές οι οποίες έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να αδειοδοτήσουν το έργο αυτό, όπως και έκαναν. Γι’ αυτό και αφού έλαβε τη σχετική άδεια από τη χώρα μας, το έργο περνάει στην επόμενη φάση». Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, «αν η γνωστοποίηση είχε χαρακτήρα αιτήματος και όχι ενημέρωσης για μια ειλημμένη απόφαση, τότε η Τουρκία θα την είχε ήδη κάνει φεϊγβολάν και θα τη μοίραζε παντού. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, γιατί αυτός δεν είναι ο χαρακτήρας της γνωστοποίησης».

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενη στη γαλλική γνωστοποίηση προς την Τουρκία σχετικά με την έναρξη των ερευνών, υπογράμμισε ότι «πρόκειται για γνωστοποίηση μιας ειλημμένης απόφασης και όχι για διαδικασία αδειοδότησης ή αναζήτηση έγκρισης από την τουρκική πλευρά. Αυτή η γραπτή ενημέρωση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση αναγνώριση κάποιας θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Το ότι γνωστοποιώ σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζω δικαίωμα έγκρισης. Είναι, λοιπόν, σαφές ότι η γαλλική διπλωματική ενημέρωση προς την Τουρκία δεν συνιστά αδειοδότηση ούτε αναγνώριση οποιασδήποτε θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Δεν έχουμε, βέβαια, αυταπάτες για τις παράνομες τουρκικές επιδιώξεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα κάνει πίσω. Προχωράμε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα». Κλείνοντας, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «βρισκόμαστε πλέον σε μία φάση κατά την οποία το έργο περνάει στο επόμενο βήμα».