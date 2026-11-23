Γράφει ο “Γέρων”

Όσο και αν έψαξα δεν μπόρεσα να βρω το όνομα, πολύ περισσότερο μια φωτογραφία, από τη συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον μυστηριώδη “ξένο αξιωματούχο”. Νομίζω θα έπρεπε να δοθεί έστω το όνομα του στη δημοσιότητα ώστε να απαντηθούν και οι φήμες πως ο πρώην πρωθυπουργός έφυγε άρον-άρον από τη Θεσσαλονίκη για να αποφύγει μια συνάντηση με νεολαίους στο Avenue δίχως νεολαίους.

Οι συνεργάτες του πάντως επιχείρησαν να απαντήσουν αυτές τις φήμες ανακοινώνοντας πως το πρόγραμμα του κ. Σαμαρά στη Θεσσαλονίκη, οι συναντήσεις δηλαδή με τους νέους και με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο όπως και πολλές τετ-α-τετ που ήταν προγραμματισμένες, θα γίνουν το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Κόσμος πολύς πάντως στο Μακεδονία Παλλάς δεν υπήρχε όπως και στις συναντήσεις στην Κατερίνη και τα Μάλγαρα με τους αγρότες του Κώστα Ανεστίδη. Στη Θεσσαλονίκη κυρίως στελέχη μεγάλων ηλικιών και πρώην βουλευτές όπως οι Ορφανός, Αναστασιάδης, Κιλτίδης, Τζηκαλάγιας, Χαλκίδης αλλά και οι προερχόμενοι απο το ΠΑΣΟΚ, Αρβανιτίδης απο τη Β’ Θεσσαλονίκης και Μουσιώνης απο τις Σέρρες. Φαίνεται αυτοί οι προερχόμενοι απο το ΠΑΣΟΚ είναι καλοί, οι άλλοι, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κακοί.

Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε έντονα ήταν του πολιτικού νεποτισμού καθώς στα ψηφοδέλτια του Σαμαρά ακούγεται θα είναι υποψήφια παιδιά πρώην βουλευτών όπως των Αναστιάδη, Πολύζου και Ορφανού.