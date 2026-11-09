Σχολή Ικάρων: «Κατάρριψη» εχθρικού αεροσκάφους με F-16 – Το εντυπωσιακό drone show

Εντυπωσιακή ήταν η Open Day στη Σχολή Ικάρων που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, παραβρέθηκε στην εκδήλωση και επισκέφθηκε τους χώρους και τις δραστηριότητες της Open Day στη Σχολή Ικάρων.

Όπως αναφέρει το onAlert.gr τα βλέμματα τράβηξε το drone show που πραγματοποίησε η Πολεμική Αεροπορία κατά το οποίο ένα αεροσκάφος καταρρίπτεται από ελληνικό μαχητικό, ενώ ακόμα παρουσιάστηκαν πλάνα από άσκηση MEDEVAC από Super Puma, αεροπυρόσβεση από Canadair, ενώ επίσης την εμφάνισή του έκανε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ.