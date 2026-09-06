Σχοινάς: Να μας έχει εμπιστοσύνη ο αγροτικός κόσμος – Restart στην κτηνοτροφία και μειωμένο κόστος παραγωγής

Την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, ανέδειξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας στην εκπομπή «Δέκα με τόνο».

Μιλώντας το πρωί της Κυριακής στην ΕΡΤ, ο υπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, στις νέες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, στη φορολογία των αγροτών, αλλά και στη δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς και του αφθώδους πυρετού. Παράλληλα, έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και της ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027.

«Το κόστος είναι ολοένα και πιο δυσβάσταχτο»

Ο κ. Σχοινάς περιέγραψε ως πολυπαραγοντικό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, επισημαίνοντας ότι το κόστος στον πρωτογενή τομέα έχει αυξηθεί σημαντικά.

«Η κατάσταση είναι πολύ απλή. Το κόστος το οποίο αντιμετωπίζουν οι αγρότες μας και ο πρωτογενής τομέας στη χώρα είναι ολοένα και πιο δυσβάσταχτο», ανέφερε, εξηγώντας ότι στην εξίσωση περιλαμβάνονται οι τιμές του πετρελαίου, οι διεθνείς εξελίξεις και μια σειρά ακόμη παραμέτρων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των παραγωγών.

Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη στήριξη για τα λιπάσματα.

«Έχουμε πληρώσει 61 εκατομμύρια ευρώ σε λιπάσματα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο οι τιμές αυξήθηκαν σημαντικά.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε παράλληλα ότι οι νέες εξαγγελίες του πρωθυπουργού για την αντλία και το καύσιμο θα υλοποιηθούν, ενώ αναφέρθηκε και στην επέκταση του αφορολογήτου στα 20.000 ευρώ, καθώς και στο σχέδιο αναδιάταξης της ελληνικής κτηνοτροφίας

«Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών δεν θα έχει αυτό το βάρος»

Ειδικά για το αφορολόγητο όριο των 20.000 ευρώ, ο κ. Σχοινάς υποστήριξε ότι το μέτρο αφορά τη μεγάλη πλειονότητα των αγροτών.

Ο υπουργός εκτίμησε ότι μετά τη νέα εξαγγελία του πρωθυπουργού «αυτοί που ακόμα θα έχουν φορολογικές υποχρεώσεις από τον αγροτικό κόσμο θα είναι πολύ λίγοι».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η παρέμβαση αυτή αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδίου για τη μείωση του κόστους και την ελάφρυνση των παραγωγών.

Όπως σημείωσε, ωστόσο, η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη η μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η αντιμετώπιση των ζωονόσων και η διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ στις Βρυξέλλες.

«Όλα αυτά μαζί πρέπει να τα διαχειριστούμε φέτος και θα το κάνουμε», τόνισε.

«Να μας έχει εμπιστοσύνη ο αγροτικός κόσμος»

Ο υπουργός έστειλε, παράλληλα, μήνυμα προς τους αγρότες, ζητώντας τους να δείξουν εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στην πολιτική που εφαρμόζει.

«Να μας έχει εμπιστοσύνη ο αγροτικός κόσμος της χώρας ότι πρώτοι εμείς ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Δεν είμαστε απέναντί τους, δουλεύουμε μαζί τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η κατάσταση στην αγροτική παραγωγή απαιτεί διορθωτικές κινήσεις, καθώς, όπως ανέφερε, σε αρκετά προϊόντα παρατηρείται υπερπαραγωγή σε συνδυασμό με χαμηλές τιμές.

«Εκεί χρειάζεται αναπροσαρμογή. Χρειάζεται διορθωτική πολιτική», σημείωσε.

Στο κυβερνητικό σχέδιο, σύμφωνα με τον κ. Σχοινά, κεντρικός στόχος είναι να καταστεί η παραγωγή φθηνότερη και η ζωή του αγρότη ευκολότερη, ώστε να αντιμετωπιστεί και ο κίνδυνος εγκατάλειψης του επαγγέλματος.

Restart στην κτηνοτροφία μετά τις ζωονόσους

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στην κτηνοτροφία και στην εξαγγελία του πρωθυπουργού για ανασύσταση των κοπαδιών που χάθηκαν εξαιτίας της ευλογιάς και του αφθώδους πυρετού.

Ο κ. Σχοινάς εξήγησε ότι σήμερα η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εκρίζωση των συγκεκριμένων ασθενειών, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα άμεσης εισαγωγής νέων ζώων.

«Δεν μπορούμε να φέρουμε νέα ζώα. Μας το απαγορεύει η κοινοτική νομοθεσία», ανέφερε.

Το επόμενο βήμα, όπως εξήγησε, είναι να πειστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η κατάσταση βελτιώνεται, ώστε να επιτραπεί σταδιακά η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου σε υγιείς εκτροφές.

«Να μην περιμένουμε να τελειώσουμε με τις ζωονόσους για να μπορέσουμε να φέρουμε ζώα, αλλά όπου έχουμε υγιείς εκτροφές, σιγά-σιγά να μας επιτρέψει η Ευρώπη να φέρουμε ζώα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός στάθηκε και στο παράδοξο της σημερινής αγοράς, όπου, όπως σημείωσε, οι τιμές του γάλακτος και του κρέατος βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, την ώρα που το διαθέσιμο ζωικό κεφάλαιο έχει μειωθεί.

«Είναι αμαρτία από τον Θεό, δηλαδή να έχουμε τιμές και ζήτηση στα προϊόντα, τα κτηνοτροφικά, και να μην έχουμε ζώα», ανέφερε.

«Κτηνοτροφία του μέλλοντος» με αυστηρότερους κανόνες

Η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τον κ. Σχοινά, δεν μπορεί να περιοριστεί στην απλή αντικατάσταση των ζώων που χάθηκαν. Θα πρέπει να συνοδευτεί από μια νέα αντίληψη για την ελληνική κτηνοτροφία.

«Αυτή η αναγγελία του πρωθυπουργού θα πρέπει να συνδυαστεί και με μια κτηνοτροφία του μέλλοντος αλλιώτικη», τόνισε.

Όπως εξήγησε, το μοντέλο που επιδιώκεται δεν είναι «η κτηνοτροφία του παππού στο μαντρί με ελλιπή μέτρα βιοασφάλειας», αλλά ένα σύγχρονο μοντέλο με οργανωμένες και αδειοδοτημένες επιχειρήσεις, μεγαλύτερη κλίμακα και αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας.

«Μιλάμε για αδειοδοτημένες μεγάλες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις κλίμακας, οι οποίες θα σέβονται όλα τα πρωτόκολλα», σημείωσε.

«Η τελευταία ομιλία του δεύτερου κυβερνητικού κύκλου και ντε φάκτο η αρχή της πορείας προς τις εκλογές»

Σε πολιτικό επίπεδο, ο κ. Σχοινάς τοποθετήθηκε και για τη χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού, καθώς και για το δίλημμα «ομαλότητα και κανονικότητα ή περιπέτειες».

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι η χώρα βρίσκεται πλέον σε τροχιά εκλογών.

«Η χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού ήταν η τελευταία ομιλία του δεύτερου κυβερνητικού κύκλου και ντε φάκτο η αρχή της πορείας που θα οδηγήσει σε εκλογές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα», είπε.

Ωστόσο, απέρριψε την άποψη ότι οι παρεμβάσεις στον αγροτικό τομέα συνδέονται αποκλειστικά με την εκλογική συγκυρία.

«Αν δεν κάνουμε τώρα αυτές τις τομές στον πρωτογενή τομέα, θα τις βρούμε μπροστά μας βουνό», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οι αλλαγές είναι αναγκαίες ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση θα βρίσκεται στην εξουσία.