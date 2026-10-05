Σχοινάς: Ανοίγει ο «Διάλογος με την παραγωγή»

Έναν οργανωμένο κύκλο επαφών με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα της χώρας ανοίγει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, με στόχο τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την παραγωγή να συζητηθούν έγκαιρα, ανοιχτά και με συγκεκριμένη ατζέντα.

Ο «Διάλογος με την Παραγωγή» ξεκινά με συνάντηση του Υπουργού με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), ενώ θα ακολουθήσουν άμεσα διαδοχικές επαφές με τους εθνικούς εκπροσώπους γεωργών και κτηνοτρόφων, αλιέων, μελισσοκόμων, συνεργατικών σχημάτων και φορείς του πρωτογενούς τομέα.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να μπουν στο ίδιο τραπέζι τα ζητήματα που πιέζουν σήμερα τον αγροτικό κόσμο, οι παρεμβάσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για την επόμενη ημέρα της ελληνικής παραγωγής. Να σημειωθεί ότι στις συναντήσεις θα είναι παρών και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Στην ατζέντα του κύκλου επαφών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

οι αγροτικές ενισχύσεις και οι πληρωμές , με έμφαση στην ομαλή ολοκλήρωση της ΕΑΕ 2026 από την ΑΑΔΕ, τη μετάβαση στο νέο σύστημα και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων πληρωμών,

, με έμφαση στην ομαλή ολοκλήρωση της ΕΑΕ 2026 από την ΑΑΔΕ, τη μετάβαση στο νέο σύστημα και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων πληρωμών, το κόστος παραγωγής και τα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα το εισόδημα και την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών,

και τα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα το εισόδημα και την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών, οι ζωονόσοι και η κτηνοτροφία , τόσο ως προς την αντιμετώπιση των επιζωοτιών όσο και ως προς τη στήριξη των εκμεταλλεύσεων και των παραγωγών με το Σχέδιο Ανάταξης της ελληνικής κτηνοτροφίας που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός,

, τόσο ως προς την αντιμετώπιση των επιζωοτιών όσο και ως προς τη στήριξη των εκμεταλλεύσεων και των παραγωγών με το Σχέδιο Ανάταξης της ελληνικής κτηνοτροφίας που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, η νέα ΚΑΠ 2028–2034 και οι ελληνικές προτεραιότητες στη συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

και οι ελληνικές προτεραιότητες στη συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανταγωνιστικότητα και η αξία της ελληνικής παραγωγής, μέσα από ισχυρότερα συνεργατικά σχήματα, τυποποίηση, εξωστρέφεια και καλύτερη σύνδεση του προϊόντος με την αγορά.

Βασική επιδίωξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι ο διάλογος με τον αγροτικό κόσμο να προηγείται των προβλημάτων και να αποτελεί σταθερό μέρος της διαμόρφωσης των αποφάσεων για τον πρωτογενή τομέα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο «Διάλογος με την Παραγωγή» φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως συστηματικό κανάλι επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο και στον αγροτικό κόσμο, με συγκεκριμένα θέματα, συνέχεια και απτά αποτελέσματα.