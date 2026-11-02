Σχέσεις: Αισθάνεστε ότι σας κρύβει ο σύντροφός σας; Ανακαλύψτε το stashing

Ακόμα ένας όρος εισέρχεται, ή μάλλον καλύτερα επανέρχεται, στο λεξιλόγιο των όρων που περιγράφουν διάφορες καταστάσεις που βιώνουμε στις ερωτικές μας σχέσεις. Και ενώ έχουμε ήδη αναφερθεί στους κινδύνους που ελλοχεύουν στους… βομβαρδισμούς αγάπης του love bombing, ακόμα μια συμπεριφορά έρχεται να προσδιορίσει την κατάσταση εκείνη που το ένα άτομο της σχέσης αποκλείει το άλλο από τον κοινωνικό του περίγυρο.

Το stashing πρωτοεμφανίστηκε σαν όρος το 2017 από τη συντάκτρια Ellen Scott στο Metro UK, επανήλθε όμως ξανά στο προσκήνιο. Παρουσιάζει μάλιστα ορισμένες ομοιότητες με το ghosting, μιας και σε αυτή την περίπτωση είστε ένα… φάντασμα στους φίλους και τους συγγενείς του/της συντρόφου σας. To έτερον σας ήμισυ δεν έχει προβεί στις απαραίτητες συστάσεις στο φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, παρότι ο δεσμός σας θεωρείται σοβαρός.

Επιπλέον, η παρουσία σας λείπει από τα social media και δεν αναφέρεστε πουθενά στα μελλοντικά του/της σχέδια, όταν τα αποκαλύπτουν σε οικεία τους πρόσωπα σε τηλεφωνικές επικοινωνίες. Με λίγα λόγια, νιώθετε εντελώς αποκλεισμένοι από το άμεσο και κοντινό τους περιβάλλον.

Με ποιον τρόπο μας βλάπτει;

Όποιοι κι αν είναι οι λόγοι για αυτήν την περιθωριοποίηση, αυτή η κατάσταση έχει αρνητικές συνέπειες στη σχέση σας και τη ψυχοσύνθεσή σας. Από τη μία, προβληματίζεστε σχετικά με το τι έχει να κρύψει ο/η σύντροφός σας και εάν διατηρεί παράλληλο δεσμό. Από την άλλη, το stashing μπορεί να σας δημιουργήσει αισθήματα παραμέλησης, ότι δεν μετράτε ως άτομο ή να νιώθετε ότι δεν είστε ιδιαίτερα σημαντικοί στη ζωή τους.

Ωστόσο, και η χρονική διάρκεια της σχέσης μετράει. Για παράδειγμα, εάν η σχέση σας βρίσκεται ακόμα στο αρχικό της στάδιο, μπορείτε να δώσετε λίγο χρόνο, καθώς δεν είστε σε θέση να γνωρίζετε ακόμα την ποιότητα της σχέση τους με τους γονείς τους, για παράδειγμα. Επιπλέον, όσον αφορά τα social media, δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που γενικά δεν προτιμούν να πολυδιαφημίζουν τη ζωή τους και τη σχέση τους.

Ο συνδυασμός όμως αυτών των συμπεριφορών είναι και ο πιο ανησυχητικός, καθώς υποδεικνύουν ότι σκόπιμα βρίσκεστε στην «απέξω», ενώ παράλληλα σας βάζουν σε σκέψεις ότι είστε η… καβάτζα.

Σε κάθε περίπτωση, η επικοινωνία είναι το Α και το Ω σε μία σχέση, επομένως εάν νιώθετε ότι βρίσκεστε σε αυτή τη θέση, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μιλήσετε. Στην καλύτερη περίπτωση, δεν θα έχουν διαπιστώσει την επαναληψιμότητα αυτών των συμπεριφορών και πόσο σας βλάπτει.

Σύμφωνα όμως με το πιο ανησυχητικό σενάριο, θα αντιμετωπίσετε μια στάση άμυνας: ο/η σύντροφός σας ενδέχεται να σας βγάλει φαντασιόπληκτο/η, ενώ θα αναζητήσει εξηγήσεις σχετικά με το γιατί επιθυμείτε αυτή την ευρεία προβολή της σχέσης. Αυτό είναι και το σημείο που το stashing θεωρείται δεδομένο.

Σε μια σχέση θα πρέπει να νιώθουμε συνοδοιπόροι και ότι μετράμε, επομένως εάν δεν νιώθετε σημαντικοί, θα βρεθεί σίγουρα ένα άτομο στο δρόμο σας που θα θέλει να σας συμπεριλάβει σε όλες τις πτυχές της ζωής του.