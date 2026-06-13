Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης σε φιλανθρωπικές δράσεις το 2025

Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του 2025, για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Την επισήμανση έκανε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, μιλώντας το πρωί σε ημερίδα στο Παπάφειο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, πουδιοργάνωσε η ΑμΚΕ «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη» με τίτλο «Φιλανθρωπία και κοινωνική ευθύνη: Από το Βυζάντιο στη σύγχρονη κοινωνική δράση».

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον κ.Φιλόθεο προσφέρθηκαν περισσότερα από 3.800.000€ και συγκεκριμένα:

* 1.000.000€ και 200.000 μερίδες φαγητού στα 17 ενοριακά συσσίτια που λειτουργούν καθημερινά.

* 150.000€ για αγορά τροφίμων, ώστε να δημιουργηθούν 5.000 δέματα μέσα από 25 Κοινωνικά Παντοπωλεία.

* 500.000€ σε οικονομικά βοηθήματα για άπορους, πολύτεκνους, άστεγους και ενισχύσεις ενοικίου, με 3.000 ωφελούμενους.

* 50.000€ σε φοιτητικά βοηθήματα, με 80 ωφελούμενους.

* 50.000€ για τη λειτουργία των φοιτητικών ξενώνων.

* 550.000€ για την ανακαίνιση του φοιτητικού οικοτροφείου.

* 25.000€ για το Κοινωνικό Ιατρείο της Ι. Μ. Θεσσαλονίκης.

* 70.000€ για τις 3 ενοριακές κατασκηνώσεις, με 500 παιδιά. Ήδη ανακαινίζονται οι παλαιές κατασκηνώσεις στο Γομάτι Χαλκιδικής για να φιλοξενούν 400 παιδιά κάθε καλοκαίρι.

* 600.000€ προς το Χαρίσειο Γηροκομείο, το Παπάφειο Ορφανοτροφείο, συλλόγους πολυτέκνων και άλλα τοπικά ιδρύματα και φορείς φιλανθρωπίας.

* 600.000 € για την κατασκευή τριών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) από το ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης «Αγκαλιά Κωνσταντίνου και Αναστασίας Μανούσογλου».

«Επιπλέον, έχουμε δομές που λειτουργούν σταθερά, όλο το χρόνο, όπως τράπεζες αίματος, κοινωνικά φροντιστήρια και ιματιοθήκες με συνολικό κόστος λειτουργίας τις 200.000 €» είπε ο κ. Φιλόθεος. Τόνισε μάλιστα, ότι με αφορμή την ημερίδα, δόθηκε η ευκαιρία για την ανάδειξη της εκκλησιαστικής διακονίας και για να γίνει γνωστή η ιστορική πορεία της φιλανθρωπικής παρουσίας της Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη.

«Όλοι αντιλαμβανόμαστε, ότι κάθε αριθμός από τις φιλανθρωπικές δράσεις κρύβει μια προσωπική ιστορία: ένα τραπέζι που στρώθηκε, ένα ενοίκιο που πληρώθηκε, ένα παιδί που πήγε κατασκήνωση, ένας ασθενής που βρήκε αίμα, μια οικογένεια που στάθηκε ξανά στα πόδια της» ανέφερε χαρακτηριστικά.