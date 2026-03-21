Σχεδόν 300 drones εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον ρωσικού εδάφους

Έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων από την έναρξη του πολέμου, εξαπέλυσε η Ουκρανία το βράδυ της Παρασκευής (20/03) εναντίον της Ρωσίας, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Συγκεκριμένα, 283 ήταν τα ουκρανικά drones που αναχαιτίστηκαν, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο RIA Novosti, προσθέτοντας ότι δεν σημειώθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί.

Από αυτά, περίπου τα 90 είχαν στόχο την περιφέρεια Ροστοφ, στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούρι Σλιούσαρ.

Σημειώνεται ότι ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σαράτοφ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, έκανε λόγο για δύο τραυματίες από επίθεση με drones που προκάλεσε ζημιές σε πολλά σπίτια.

Συνάντηση Ουκρανών και Αμερικανών διαπραγματευτών σήμερα στις ΗΠΑ

Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στις ΗΠΑ για νέες συνομιλίες, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να επανεκκινήσει η διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και Ουκρανίας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, διακόπηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.