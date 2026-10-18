Σχέδιο στοχοποίησης του ΠΑΣΟΚ βλέπει η “Χαριλάου Τρικούπη”

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Επιμένει πολιτικά, αλλά απαντά δυναμικά το ΠΑΣΟΚ, που βλέπει Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να επιχειρούν να το πλήξουν από κάθε πλευρά. Στην “Χαριλάου Τρικούπη”, αντιλαμβάνονται πως ο διμέτωπος αγώνας που έχουν ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες αποκτά πλέον διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αντιπαραθέσεις που δεν περιορίζονται μόνο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά ξεπερνούν τα όρια και γίνονται ακόμη και προσωπικές. Και θεωρούν πως το άρθρο Καρτερού αποτελεί απλά την κορυφή του παγόβουνου.

Σύμφωνα με στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι χαρακτηριστικό πως αντιμετωπίζονται οι προτάσεις του σε όλα τα επίπεδα. Για απαξίωση και χλευασμό κάνουν λόγο, που προέρχονται από τις αντίπαλες πλευρές. Τονίζουν όμως πως το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που έδωσε την μάχη για τις 120 δόσεις, ως προς τις οφειλές στο δημόσιο. Και ήρθε η κυβέρνηση να τις υιοθετήσει.

Παράλληλα στέκονται και στο ζήτημα των μεταγραφών. Όπως λένε κάθε προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζεται με σκωπτικό τρόπο και μία μόνιμη προσπάθεια απαξίωσης. Και δεν θεωρούν καθόλου τυχαία την φράση ” μεταγραφές αεροδρομίου” , που χρησιμοποιεί η κυβερνητική πλευρά για να μειώσει την προσπάθεια διεύρυνσης του κόμματος.

Οργή για Τσίπρα

Η αρχική έκπληξη έδωσε τη θέση της στην οργή μετά την δημοσίευση του άρθρου από τον Θανάση Καρτερό. Στο ΠΑΣΟΚ δεν περίμεναν μία τέτοιου είδους επίθεση, η οποία όπως υποστηρίζουν, υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Παράλληλα όμως και η στάση του Αλέξη Τσίπρα, που δεν αποδοκίμασε το μέλος της πολιτικής επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έκανε ακόμη μεγαλύτερο τον θυμό.

Το ΠΑΣΟΚ δεν δίστασε να κατονομάσει τον πρώην πρωθυπουργό ως τον ενορχηστρωτή της συγκεκριμένης επίθεσης. Ωστόσο το προχώρησε ένα βήμα παραπάνω λέγοντας πως αποτελεί μέρος του σχεδίου που ξεδιπλώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα κατά του κόμματος και φυσικά του Νίκου Ανδρουλάκη. Θεωρούν πως υπάρχει μία συστηματική προσπάθεια απαξίωσης την οποία αποδίδουν στο γεγονός πως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ΠΑΣΟΚ δείχνει να κερδίζει έδαφος. Εξάλλου και ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για στοχοποίηση του κόμματος.

Υποψηφιότητες

Στο μεταξύ και αναφορικά με το ψηφοδέλτιο του κόμματος στην Α Περιφέρεια Θεσσαλονίκης υπάρχουν δύο ανοιχτές εκκρεμότητες. Η πρώτη αφορά τον επί δεκατέσσερα χρόνια πρόεδρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης Τάσο Τζήκα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος δεσμεύτηκε να απαντήσει στο αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής τον Νοέμβριο. Σημειώνεται πως πρόσφατα ο κ. Τζήκας ανέλαβε θέση ευθύνης στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στοιχείο που δυσκολεύει τις πιθανότητες να βρεθεί στην λίστα των υποψήφιων.

Μία δεύτερη εκκρεμότητα είναι αυτή του Μάρκου Μπόλαρη. Ο πρώην βουλευτής Σερρών, που διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την πόλη της Θεσσαλονίκης, επίσης δεν έχει αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος. Και αυτός πάντως αναμένεται να απαντήσει το επόμενο χρονικό διάστημα.

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