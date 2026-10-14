Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης Ι.Χ στο Δήμο Θεσσαλονίκης παρουσίασε ο Στ.Αγγελούδης

Τους «επτά» άξονες του σχεδίου του δήμου Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης «ξεδίπλωσε» ο δήμαρχος, Στέλιος Αγγελούδης, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι στο δημαρχιακό μέγαρο. Όπως είπε, σύμφωνα με το πλάνο της δημοτικής αρχής, θα δημιουργηθούν μέσα στα επόμενα χρόνια 3.846 νέες θέσεις στάθμευσης για αυτοκίνητα, ενώ έχουν ήδη παραδοθεί σε χρήση 900 επιπλέον θέσεις για τα δίκυκλα.

Ο κ.Αγγελούδης έκανε λόγο για ένα «ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο σχέδιο», αναλύοντας το πλάνο για το πώς θα βρεθούν οι πολυπόθητες θέσεις για παρκάρισμα. «Ως διοίκηση δεν μένουμε μόνο στη διαπίστωση κάθε προβλήματος, αλλά αναζητούμε λύσεις για την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη».

Για αρχή ο δήμαρχος ανέφερε πως ξεκίνησε ήδη η διαμόρφωση τεσσάρων δημοτικών οικοπέδων, που θα μετατραπούν σε πάρκινγκ, προσφέροντας στους οδηγούς τη δυνατότητα για 141 θέσεις δωρεάν στάθμευσης. Επίσης, είπε πως θα αξιοποιηθούν όλα τα δημοτικά και δημόσια οικόπεδα, μεταξύ αυτών το πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και η πρώην Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, όπου θα δοθεί η ελεύθερη δυνατότητα στάθμευσης σε περισσότερα από 2.000 οχήματα.

Ως λύση ανακοίνωσε και την εγκατάσταση πολυόροφων αυτοματοποιημένων συστημάτων στάθμευσης, τύπου καρουζέλ, που θα λειτουργήσουν πιλοτικά σε τέσσερα οικόπεδα. Με αυτή τη μέθοδο θα εξασφαλιστούν άλλες 228 θέσεις στάθμευσης, με την προοπτική εάν λειτουργήσουν ομαλά να ενταχθούν στην ίδια μεθοδολογία και άλλα δημοτικά οικόπεδα.

Επιπλέον, θα προχωρήσει η δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης στον τερματικό σταθμό του Μετρό στη Νέα Ελβετία με χωρητικότητα 750 θέσεων και στην περιοχή της Τούμπας, επί της οδού Λαμπράκη, με άλλες 450 θέσεις. Τα έργα θα δημοπρατηθούν το καλοκαίρι του 2027.

Ο κ.Αγγελούδης ανακοίνωσε, ακόμη, πως σε οδούς όπου είναι εφικτό θα γίνει η διαγράμμιση για διαγώνια στάθμευση, ώστε να εξοικονομηθούν κατά 30% επιπλέον θέσεις παρκαρίσματος, ενώ θα «σηκωθούν» από τους δρόμους άλλα 300 εγκαταλελειμμένα οχήματα που σήμερα πιάνουν πολύτιμο χώρο(για παρκάρισμα). ‘Οσο για τα δίκυκλα σημείωσε πως ήδη αποδόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες 900 νέες θέσεις στάθμευσης για τα δίκυκλα στο ιστορικό κέντρο, που έρχονται να προστεθούν στις 610 που υλοποιήθηκαν το 2025 και ανεβάζουν τον αριθμό των χωροθετημένων θέσεων σε περίπου 1.500.

«Νομίζω πως με αυτές τις παρεμβάσεις ξεκινάμε μια προσπάθεια για ισχυρές ανάσες στο μεγάλο πρόβλημα της στάθμευσης», συμπλήρωσε ο κ.Αγγελούδης, έχοντας στο πλευρό του στη συνέντευξη τους αντιδημάρχους Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομο Νικηφορίδη και Προστασίας Κοινόχρηστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργο Δημαρέλο.

Ο κ.Αγγελούδης ανέφερε πως «η Θεσσαλονίκη πρέπει να αλλάξει φιλοσοφία, τρόπο σκέψης και μοντέλο μετακίνησης. Αυτή η αλλαγή δεν γίνεται με συνθήματα. Χρειάζεται σχέδιο, λογική από όλους και υπομονή. Να αλλάξει η νοοτροπία όλων μας. Απαιτείται καλύτερη οργάνωση του δημόσιου χώρου και πόλη με λιγότερη ταλαιπωρία και εκνευρισμό, να κινούμαστε με ασφάλεια», υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η δημοτική αρχή θα συνεχίσει να διεκδικεί «καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες».

Τέλος, ανακοίνωσε πως στα τέλη του 2026 με αρχές του 2027 θα αναδειχθεί ο ανάδοχος ο οποίος για τρία χρόνια θα αναλάβει τις διαγραμμίσεις σε διαβάσεις, λωρίδες κυκλοφορίας, λεωφορειοδρόμους και ποδηλατοδρόμους

ΠΗΓΗ: ΑΠΕΜΠΕ .