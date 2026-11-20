Ένα φιλόδοξο σχέδιο του αμερικανικού Πενταγώνου, που προβλέπει την αυτόνομη λειτουργία μεγάλων στρατιωτικών βάσεων για τουλάχιστον 90 ημέρες, επανέρχεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς οι φόβοι για κυβερνοεπιθέσεις, εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και κατάρρευση κρίσιμων υποδομών ενισχύουν την ανησυχία των Αμερικανών.

Το σχέδιο FORTRESS America

Σύμφωνα με το hellasjournal.com, το πρόγραμμα FORTRESS America, που ανακοινώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 από τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, αποσκοπεί στη θωράκιση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και της αμυντικής βιομηχανίας απέναντι στις συνέπειες μιας μεγάλης κρίσης ή πολεμικής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με το Fox News, οι μεγάλες στρατιωτικές βάσεις θα πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να λειτουργούν επί τουλάχιστον τρεις μήνες χωρίς εξάρτηση από εξωτερικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, επικοινωνιών και ανεφοδιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η αξιοποίηση μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και αυτόνομων ηλεκτρικών δικτύων. Τον Αύγουστο του 2026, ο αμερικανικός Στρατός ανακοίνωσε συμφωνίες ύψους έως 2,2 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων σε πέντε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, το Πεντάγωνο σχεδιάζει τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων, πυρομαχικών, κρίσιμων ορυκτών, ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και ιατρικού υλικού, καθώς και την ενίσχυση της προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις.

Οι φόβοι των Αμερικανών και οι φήμες για μπλακάουτ

Οι πληροφορίες για το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες τεχνολογικές δυσλειτουργίες και τις διεθνείς εντάσεις, έχουν οδηγήσει ολοένα περισσότερους Αμερικανούς στη δημιουργία αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

Η τάση αυτή, γνωστή ως «prepping», αποκτά μεγαλύτερη απήχηση, ξεπερνώντας τα όρια των παραδοσιακών κοινοτήτων που προετοιμάζονται για ακραία σενάρια.

Την ίδια στιγμή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν ανυπόστατες πληροφορίες περί επικείμενου γενικευμένου μπλακάουτ διάρκειας 90 ημερών, ακόμη και παραποιημένα βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιχείρησε να καθησυχάσει τους πολίτες, δηλώνοντας στο Fox News ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις επικείμενης κρίσης που να δικαιολογούν την κατασκευή καταφυγίων ή τη μαζική αποθήκευση προμηθειών.

Πίσω από τις διαδικτυακές φήμες, ωστόσο, διαφαίνεται μια ουσιαστική αλλαγή στον αμερικανικό αμυντικό σχεδιασμό. Η προστασία των ενεργειακών δικτύων, των επικοινωνιών και των εφοδιαστικών αλυσίδων αντιμετωπίζεται πλέον ως αναπόσπαστο μέρος της στρατιωτικής ετοιμότητας.

Ο στόχος των 90 ημερών δεν αποτελεί προειδοποίηση για επικείμενο μπλακάουτ ή πολεμική σύγκρουση, αλλά μέτρο προληπτικής θωράκισης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ώστε να διατηρήσουν την επιχειρησιακή τους ικανότητα ακόμη και σε περίπτωση σοβαρής κατάρρευσης των πολιτικών υποδομών της χώρας.

Axios: Αυξάνεται η ανησυχία για παγκόσμιες κρίσεις – Μαζικές αγορές τροφίμων και ειδών επιβίωσης

Οι φόβοι για κυβερνοεπιθέσεις με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, προβλήματα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, διαταραχές στις μεταφορές και διεθνείς απειλές ενισχύουν την τάση προετοιμασίας των πολιτών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Η νοοτροπία των λεγόμενων «preppers», όσων προετοιμάζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων κρίσεων και καταστροφών, εξαπλώνεται πλέον σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Ολοένα και περισσότεροι πολίτες δημιουργούν αποθέματα νερού και τροφίμων μακράς διαρκείας, ενώ προμηθεύονται εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.

Ο Μάικλ Μιλς, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Γκρίνουιτς, επισημαίνει ότι αρκετοί άνθρωποι υιοθετούν ηπιότερες μορφές προετοιμασίας, καθώς εντείνονται οι αμφιβολίες για την παγκόσμια σταθερότητα.

Εκτόξευση των πωλήσεων ειδών επιβίωσης

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η αύξηση κατά 450% των πωλήσεων της εταιρείας ειδών επιβίωσης Survival Frog, από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 16 Νοεμβρίου, συγκριτικά με τις προηγούμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Μπάιρον Γουόκερ, ανάλογες τάσεις καταγράφονται σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, ενώ σημαντικό μέρος των αγορών πραγματοποιείται από νέους πελάτες.

Στην κορυφή της ζήτησης βρίσκονται τα τρόφιμα μακράς διαρκείας και οι κονσέρβες, ενώ ακολουθούν τα ραδιόφωνα, οι ηλιακές γεννήτριες, οι μπαταρίες και τα φίλτρα νερού.

Ανησυχία για τις κρίσιμες υποδομές

Οι πρόσφατες διαταραχές στις μεταφορές, στις επικοινωνίες και στις τραπεζικές υπηρεσίες ενισχύουν το αίσθημα ανασφάλειας, παρά τις διαβεβαιώσεις των Αρχών ότι δεν προκύπτει γενικευμένη σύνδεση μεταξύ των περιστατικών.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τάσης έχουν διαδραματίσει η πανδημία, οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, οι ενεργειακές κρίσεις και οι πληθωριστικές πιέσεις.

Η Krystal, γνωστή στο διαδίκτυο ως η «Βασίλισσα της Αποκάλυψης», αφιερώνει καθημερινά περίπου πέντε ώρες στην καθοδήγηση ανθρώπων που επιθυμούν να προετοιμαστούν για ενδεχόμενες κρίσεις. Όπως αναφέρει, η απήχηση του περιεχομένου της στα κοινωνικά δίκτυα έχει υπερδιπλασιαστεί.

Αυξημένη ζήτηση για βασικά αγαθά, όπως ρύζι, κονσέρβες και εμφιαλωμένο νερό, φέρεται να καταγράφεται και στην αμερικανική αλυσίδα Costco.

Ο Γουόκερ συνδέει την αύξηση των πωλήσεων με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου προς τα νοικοκυριά να διαθέτουν προμήθειες για τουλάχιστον 72 ώρες.