Σαξονία-Άνχαλτ: Η «μαύρη» νίκη του AfD που ταράζει τη Γερμανία και την Ευρώπη

Του Βαγγέλη Παπαντώνη

Το αποτέλεσμα των εκλογών στην Γερμανία ξεπερνά κατά πολύ τα όρια ενός μικρού κρατιδίου όπως η Σαξονία-Άνχαλτ, όπου η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις εκλογές της 6ης Σεπτεμβρίου, συγκεντρώνοντας το 43,8% των ψήφων. Το ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο που είχε καταγράψει το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές και αποτελεί το καλύτερο αποτέλεσμα της AfD σε εκλογές κρατιδίου. Την ίδια ώρα, που η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) περιορίστηκε στο 17,2%, καταγράφοντας μια από τις βαρύτερες ήττες της ιστορίας της στην περιοχή.

Η εικόνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία από το γεγονός ότι η AfD εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες του τοπικού κοινοβουλίου. Δεν διαθέτει, επομένως, την απόλυτη πλειοψηφία των 42 εδρών, όμως βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής από αυτήν. Το επόμενο μεγάλο ερώτημα είναι αν θα καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση, καθώς τα παραδοσιακά κόμματα εξακολουθούν να αποκλείουν επισήμως οποιαδήποτε συνεργασία μαζί της.

Ένα αποτέλεσμα που δεν αφορά μόνο τη μετανάστευση Η επιτυχία της AfD δεν μπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά από το μεταναστευτικό. Η Σαξονία-Άνχαλτ, όπως και άλλα κρατίδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια προβλήματα δημογραφικής συρρίκνωσης, φυγής νέων ανθρώπων, γήρανσης του πληθυσμού και αίσθησης εγκατάλειψης από το πολιτικό κέντρο. Παράλληλα, η οικονομική αβεβαιότητα, το αυξημένο κόστος ζωής, οι υψηλές τιμές ενέργειας και η ανησυχία για το μέλλον της γερμανικής βιομηχανίας δημιουργούν ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο η AfD εμφανίζεται ως δύναμη διαμαρτυρίας απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο. Αναλύσεις για το αποτέλεσμα επισημαίνουν ότι η στήριξη προς το κόμμα ήταν ιδιαίτερα ισχυρή σε αγροτικές και οικονομικά πιο ευάλωτες περιοχές, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η κινητοποίηση ψηφοφόρων που μέχρι σήμερα απείχαν από τις κάλπες. Η AfD, υπό τον 35χρονο Ούλριχ Ζίγκμουντ στη Σαξονία-Άνχαλτ, αξιοποίησε αυτή τη δυσαρέσκεια συνδέοντας την οικονομική και κοινωνική ανασφάλεια με τη μετανάστευση, την εγκληματικότητα και την αμφισβήτηση των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων. Το μεγάλο πλήγμα για τον Μερτς Το αποτέλεσμα αποτελεί, ταυτόχρονα, σοβαρό πολιτικό χτύπημα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Η CDU, που επί χρόνια αποτελούσε κυρίαρχη δύναμη στη Σαξονία-Άνχαλτ, βρέθηκε στη δεύτερη θέση με μόλις 17,2%, χάνοντας σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021. Το μήνυμα προς το Βερολίνο είναι σαφές: μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν πείθεται από την κυβερνητική επιχειρηματολογία για την οικονομία, τη μετανάστευση και τις μεταρρυθμίσεις. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κρατίδιο κατέγραψε μάλιστα ιδιαίτερα υψηλή δυσαρέσκεια απέναντι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τον ίδιο τον Μερτς. Ο Γερμανός καγκελάριος, πάντως, επιμένει ότι η απάντηση στην άνοδο της AfD δεν μπορεί να είναι η απαγόρευση του κόμματος. Έχει ταχθεί κατά της συνεργασίας μαζί του, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι η CDU πρέπει να κερδίσει ξανά τους ψηφοφόρους που εγκαταλείπουν το πολιτικό κέντρο. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι οι θέσεις της AfD για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρώ και τη Σένγκεν θα μπορούσαν να πλήξουν σοβαρά τα γερμανικά οικονομικά συμφέροντα.

Το «τείχος» απέναντι στην AfD δοκιμάζεται Το πιο κρίσιμο πολιτικό ζήτημα που προκύπτει από τις εκλογές είναι το λεγόμενο «Brandmauer», το άτυπο πολιτικό τείχος που έχουν υψώσει τα γερμανικά κόμματα απέναντι στην AfD, αποκλείοντας συνεργασία μαζί της. Μέχρι σήμερα, η στρατηγική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την απομόνωση της AfD από την εξουσία, ακόμη και όταν το κόμμα κατέγραφε υψηλά ποσοστά. Τώρα, όμως, η κατάσταση γίνεται πολύ πιο δύσκολη. Η AfD διαθέτει 39 έδρες και χρειάζεται μόλις τρεις ακόμη για την απόλυτη πλειοψηφία. Κομβικό ρόλο ενδέχεται να διαδραματίσει το BSW της Σάρα Βάγκενκνεχτ, το οποίο πέρασε το όριο του 5% και εισέρχεται στο κοινοβούλιο. Παρότι προέρχεται από την Αριστερά και έχει διαφορετικές οικονομικές θέσεις από την AfD, μοιράζεται μαζί της αρκετές θέσεις στο μεταναστευτικό και στην εξωτερική πολιτική, κυρίως ως προς την αντίθεση στην περαιτέρω στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας και την επιθυμία για επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία. Μια κυβέρνηση υπό την AfD δεν είναι, επομένως, ακόμη δεδομένη. Όμως για πρώτη φορά το ενδεχόμενο δεν μοιάζει θεωρητικό.