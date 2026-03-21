Σας κυνηγάει η γάτα σας μέσα στο σπίτι για να σας επιτεθεί; Δείτε 3 λόγους για αυτό

Σας έχει τύχει ποτέ η γάτα σας να σας ορμήσει ξαφνικά χωρίς να έχει τίποτα συμβεί; Μήπως σας κυνηγάει συνεχώς και εσάς και τα άλλα μέλη του σπιτιού παίζοντας άγρια, κάνοντας γρατζουνιές ή δαγκώνοντας τα πόδια σας; Παρόλο που αυτό είναι εκνευριστικό, υπάρχουν λόγοι για τους οποίους μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι.

Το βασικό είναι να κατανοήσετε αυτή τη συμπεριφορά ώστε να μπορέσετε να βρείτε λύσεις για να διατηρήσετε τα πόδια σας αρτιμελή.

Πριν προχωρήσουμε να πούμε γιατί συμβαίνει αυτό, θα σας πω μια προσωπική εμπειρία.

Ο πρώτος μου γάτος, τον οποίο είχα 17 χρόνια, είχε την εξής συμπεριφορά: Κάθε φορά που με έβλεπε να παίρνω τα κλειδιά του σπιτιού για να φύγω, άρχιζε να με κυνηγάει και να μου επιτίθεται από πίσω. Περιττό να σας πω πόσες γρατζουνιές είχαν τα πόδια μου. Επίσης υπήρχαν και άλλες φορές που χωρίς κανέναν λόγο εκεί που περπατούσα μέσα στο σπίτι, ερχόταν από πίσω σιγά σιγά και με δάγκωνε. Εγώ έτρεχα να τον αποφύγω. Έτρεχε και αυτός πίσω μου. Με τα χρόνια και έχοντας ενημερωθεί για κάποια πράγματα πάνω στις συμπεριφορές των γατών, κατάλαβα γιατί συμπεριφέρεται έτσι επιθετικά ενώ, κατά τα άλλα, ήταν ένα πολύ γλυκό και τρυφερό πλάσμα.

Γιατί λοιπόν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο; Ποιο είναι οι λόγοι; Θα αναφέρουμε 3 βασικούς.

1. Οι γάτες είναι από τη φύση τους κυνηγοί

Οι γάτες είναι φυσικοί θηρευτές, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν το ένστικτο να «κυνηγούν» τη λεία τους.

Παρόλο που δεν χρειάζεται να κυνηγήσουν για την τροφή που τους βάζετε έτοιμη στο μπολ, αυτά τα ένστικτα δεν εξαφανίζονται. Είναι γραμμένα στο DNA τους. Έτσι, είναι λογικό, είτε μας αρέσει είτε όχι, να βρίσκουν άλλους τρόπους για να τα εξασκήσουν.

Τα πόδια σας λοιπόν αποτελούν το τέλειο υποκατάστατο λείας. Και έτσι έρχονται οι επιθέσεις της γάτας σας, ειδικά όταν κινείστε μέσα στο σπίτι.

Εντάξει, μπορεί να μην είστε τόσο δελεαστικοί, όπως μια πραγματική λεία, ποντίκια ή έντομα, εντούτοις το περπάτημά σας προκαλεί τη γάτα. Οι απότομες μάλιστα κινήσεις που μπορεί να κάνετε την ενθουσιάζουν ακόμη περισσότερο.

Οι περισσότερες γάτες προτιμούν να κρύβονται σε διάφορα μέρη πριν επιτεθούν, ώστε να μην τις καταλάβει η λεία τους, εσείς δηλαδή.

Μπορείτε να αποφύγετε την επίθεση, αν τύχει και τις δείτε να κάνουν το χαρακτηριστικό «κούνημα» των γλουτών τους.

Αν λοιπόν η κατά τα άλλα υπέροχη γατούλα σας συνηθίζει να σας κυνηγά ή να ορμάει στα πόδια σας, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να την τιμωρήσετε. Είναι η φύση της. Και δεν μπορούμε να επέμβουμε σε αυτή. Πολλοί κηδεμόνες δυστυχώς προσπαθώντας να περιορίσουν αυτές τις ενστικτώδεις συμπεριφορές, κάνουν διάφορα, όπως να την ψεκάσουν με νερό. Αυτό θα της προκαλέσει άγχος και θα αρχίσει να σας φοβάται. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα βελτιωθεί τίποτα.

Αντί γι’ αυτό, αγνοήστε οποιαδήποτε παιχνιδιάρικη «επιθετικότητα» κατευθύνεται προς εσάς. Με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβει ότι δεν συμμετέχετε στο παιχνίδι. Ωστόσο, θα πρέπει να της αφιερώνετε τακτικά χρόνο για παιχνίδι, ώστε να της δίνετε διέξοδο για την ανάγκη της να κυνηγά.

Όταν παίζει με τη «σωστή» λεία, όπως παιχνίδια ή άλλα, επιβραβεύστε τη για την καλή της συμπεριφορά. Μια απλή ανταμοιβή, όπως λιχουδιές, θα της δείξει ότι κάνει κάτι σωστό και μπορεί να περιορίσει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά.

2. Η γάτα σας βαριέται

Εδώ αξίζει να πούμε ότι μια γάτα που σας κυνηγάει στέλνει μπερδεμένα μηνύματα. Στην αρχή ίσως νομίζετε ότι είναι θυμωμένη και για αυτό επιθετική, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι απλώς θέλει προσοχή γιατί βαριέται.

Αν και κάθε γάτα είναι διαφορετική, δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος για να κατανοήσετε τη συμπεριφορά της. Ωστόσο, ένα πράγμα ισχύει για όλες: οι γάτες χρειάζονται προσοχή. Χρειάζονται αλληλεπίδραση, να ασχολείστε μαζί τους και να τους δίνετε σημασία. Έτσι τα πόδια και τα χέρια σας δεν χρειάζεται να είναι τα παιχνίδια τους. Όμως θέλουν κάτι που να τις διεγείρει τόσο πνευματικά όσο και σωματικά. Αυτό θα τις βοηθήσει να στρέψουν την προσοχή τους κάπου αλλού, αντί για τα μέλη του σώματός σας.

Εκτός από την αλληλεπίδραση μαζί σας, πρέπει να έχετε στη γατούλα σας και διάφορα παιχνίδια ώστε να εκτονώνεται εκεί. Να τα κυνηγάει και να τα βλέπει σαν θήραμα. Μπάλες που κινούνται, παιχνίδια με ραβδί και άλλα.

Όταν λοιπόν δείτε τη γάτα σας να σας κυνηγάει, έτοιμη να ορμήσει στα πόδια σας, προσπαθήστε αμέσως να αποσπάσετε την προσοχή της με ένα παιχνίδι που θα ασχοληθεί με αυτό. Για παράδειγμα, πετάξτε ένα μπαλάκι στην άλλη άκρη του δωματίου αρκετές φορές ή κουνήστε πέρα δώθε το ραβδί σαν πουλί και αφήστε το μετά να πέσει στο πάτωμα. Έτσι θα έχει τη χαρά του κυνηγιού και την ικανοποίηση της «επιτυχίας».

3. Η γάτα σας είναι στρεσαρισμένη

Κάθε γάτα έχει τον δικό της τρόπο να δείχνει ότι είναι αγχωμένη. Κάποιες απλώς νιαουρίζουν. Άλλες κρύβονται, ενώ μερικές μπορεί να γίνουν επιθετικές. Το στρες μπορεί να προέρχεται από πολλούς παράγοντες. Αν η γάτα είναι πολύ δεμένη μαζί σας και δεν έχει στο σπίτι άλλη παρέα από εσάς, ταράζεται και αγχώνεται όταν σας βλέπει, όπως στη δική μου περίπτωσή, να ετοιμάζεστε να φύγετε από το σπίτι καθώς ξέρει ότι θα μείνει μόνη. Και κάνει τα πάντα να μη γίνει αυτό.

Άλλοι στρεσογόνοι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν επιθετικότητα είναι ένα νέο περιβάλλον, νέα άτομα, ακόμη και πόνος ή ασθένεια.

Στον πόνο και στην ασθένεια η γάτα συνήθως είναι συστηματικά επιθετική. Μια φοβισμένη γάτα μπορεί επίσης να δείξει επιθετικότητα.

Αφού λοιπόν αποκλείσετε τυχόν σοβαρά ιατρικά προβλήματα με τον κτηνίατρό σας, το επόμενο βήμα είναι να εντοπίσετε τι είναι αυτό που την αγχώνει.

