Σαρωτικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. – Νέος εκπρόσωπος τύπου ο Χρήστος Γιαννούλης

Σαρωτικές οι αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Ο Χρήστος Γιαννούλης βουλευτής περιφέρειας Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει νέος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη. Ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης τέλος από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς.

Στη θέση του τοποθετούνται οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας. Προφανώς και ο διαφωνίες του κ. Παππά αναφορικά με τη στάση του κόμματος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα του κόστισαν τη θέση του. Σε ότι αφορά τον κ. Ζαχαριάδη προφανώς θα είναι και το τέλος της συμμετοχής του στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., αφού και αυτός θα κατευθυνθεί προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ.Ζαχαριάδη: ” Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον σύντροφο Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, τους εργαζόμενους στο Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που δουλέψαμε μαζί κάθε μέρα – όλη μέρα, τους αναπληρωτές και τη διευθύντρια του Γραφείου Τύπου που συνεργαστήκαμε άψογα. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος που με εμπιστεύτηκαν και με στήριξαν. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους επαγγελματίες στο χώρο των media που είχαμε μια καλή συνεργασία με αλληλοσεβασμό.

Ως Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ τοποθετηθήκαμε σχεδόν σε όλα στον βαθμό που μας αντιστοιχούσε, δεν αφήσαμε τίποτα αναπάντητο και ασχολίαστο και δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω. Μπαίνοντας στον όγδοο χρόνο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Υπάρχουν νέα δεδομένα για το κόμμα μας, όπως και για το πολιτικό σύστημα της χώρας. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί.

Αναδιατάσσει και το χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα. Ήμουνα και είμαι πάντοτε υπέρ των καθαρών θέσεων και αποφάσεων, ειδικά σε κρίσιμες συγκυρίες. Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι ο εκπρόσωπος Τύπου πρέπει να εκφράζει δημόσια τη γραμμή του κόμματος, συζήτησα με τον Πρόεδρο του κόμματος για την απόφασή μου να μη συνεχίσω από την θέση του εκπροσώπου Τύπου και συμφωνήσαμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση. Θα συνεχίσω να εργάζομαι για την ανάπτυξη ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς με κυβερνώσα προοπτική, θέση που σωστά προωθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Χρήστο Γιαννούλη, αναλαμβάνει σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, θα στηρίξω την προσπάθειά του και μέσα από τα όργανα του κόμματος”.