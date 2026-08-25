Σαρώνει την Αττική ο ιός του Δυτικού Νείλου: Κρούσματα και σε Φιλοθέη-Ψυχικό, Παπάγου-Χολαργό

Σε μεγάλη έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Αττική, με κρούσματα να καταγράφονται σε ολοένα και περισσότερους δήμους, ενώ την ίδια ώρα οι ειδικοί «βλέπουν» κορύφωση στα τέλη του Αυγούστου.

Ανάμεσά στους νέους δήμους της Αττικής περιλαμβάνονται οι Φιλοθέη-Ψυχικό και Παπάγου-Χολαργός, ενώ το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη αφορά έναν 75χρονο άνδρα, που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων προκαλεί ήπια ή και καθόλου συμπτώματα.

Χρόνος επώασης και συμπτώματα

Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια, ειδικά κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Ο χρόνος επώασης της νόσου μετά από τσίμπημα από μολυσμένο κουνούπι κυμαίνεται από 2-6 ημέρες και εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως πυρετός, πονοκέφαλος και μυαλγία. Η εκδήλωση συμπτωμάτων από τοΚεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) όμως, καθυστερεί.

«Περισσότερα κρούσματα από τα καταγεγραμμένα»

Μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Τρίτης (25/06), ο καθηγητής Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Δημήτρης Παρασκευής, τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι πραγματικές μολύνσεις είναι περισσότερες από τα καταγεγραμμένα κρούσματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό είναι περισσότερα από όσους εμφανίζονται στις επίσημες καταγραφές, καθώς η πλειονότητα των λοιμώξεων δεν προκαλεί συμπτώματα.

«Από τα άτομα τα οποία μολύνονται, περίπου το 20% εμφανίζει ήπια συμπτώματα και λιγότερο από το 1% εμφανίζει πολύ σοβαρά συμπτώματα», σημείωσε.

Περίπου οκτώ στους δέκα ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με τον ιό, δεν εκδηλώνουν συμπτώματα και ενδέχεται να μην αντιληφθούν ποτέ ότι μολύνθηκαν.

«Φέτος παρατηρείται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων, παρόμοιος με το 2018. Έχουμε αυξημένη δραστηριότητα του φορέα και αυξημένο αριθμό περιστατικών σε σχέση με τα προηγούμενα έτη», υπογράμμισε.

Ο ιός κυκλοφορεί και τον Σεπτέμβριο

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της φετινής περιόδου, ο καθηγητής επεσήμανε ότι η κορύφωση της κυκλοφορίας του ιού καταγράφεται συνήθως προς τα τέλη Αυγούστου.

«Ο Σεπτέμβριος δεν είναι ένας μήνας που δεν έχουμε κρούσματα. Συνεχίζεται η δραστηριότητα, συνεχίζεται η κυκλοφορία του ιού, με μικρότερο αριθμό κρουσμάτων, αλλά παραμένει σημαντικός», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για το εάν η φετινή έξαρση μπορεί να επαναλαμβάνεται τα επόμενα χρόνια, ανέφερε ότι κατά το παρελθόν παρατηρούνταν αυξημένη δραστηριότητα του ιού σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, χωρίς να μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια αν αυτό θα συμβαίνει πλέον κάθε χρόνο.

Όπως είπε, πιθανό ρόλο διαδραματίζουν η κλιματική αλλαγή και οι υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τη χειμερινή περίοδο, ωστόσο χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να διαπιστωθεί αν η φετινή εικόνα θα αποτελέσει μόνιμη τάση.