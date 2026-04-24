Σαουδική Αραβία: Συνάντηση Ζελένσκι με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Το θέμα της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς της ασφάλειας, της ενέργειας και των τροφίμων συζήτησαν στη συνάντησή που είχαν στη Σαουδική Αραβία ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρίγκιπα διάδοχο, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ουκρανός πρόεδρος, το οποίο συνόδευε από ένα βίντεο όπου διακρίνονται οι δύο άνδρες μέσα σε μια πλούσια διακοσμημένη αίθουσα, έκανε λόγο για «μια πολύ παραγωγική συνάντηση» με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

«Υπάρχει μια συμφωνία στρατηγικής ασφάλειας που αναπτύσσουμε ενεργά σε τρεις τομείς κλειδιά», δήλωσε, απαριθμώντας την άμυνα, τον ενεργειακό εφοδιασμό και την επισιτιστική ασφάλεια.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους είχε ήδη μεταβεί στα τέλη Μαρτίου στη Σαουδική Αραβία, μία από τις χώρες του Κόλπου όπου η Ουκρανία έστειλε εμπειρογνώμονες στη μάχη για την αντιμετώπιση των επιθέσεων με ντρόουν ιρανικής κατασκευής.

Είχε τότε υπογράψει με το Ριάντ μια συμφωνία συνεργασίας στον αμυντικό τομέα, χωρίς να παράσχει διευκρινίσεις.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψης του προέδρου της Ουκρανίας στην περιοχή, το Κίεβο είχε επίσης συνάψει μια σειρά συμφωνιών στρατιωτικής συνεργασίας σε βάθος δεκαετίας με κράτη του Κόλπου, που είχαν πληγεί από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

