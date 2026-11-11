Σαουδική Αραβία: Καταρρίφθηκαν τρεις πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθι

Οσυνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τρεις πυραύλους κρουζ που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθι με στόχο την πρωτεύουσα Ριάντ, καθώς οι επιθέσεις αυτών των φιλοϊρανών τρομοκρατών της Υεμένης εναντίον της μοναρχίας του Κόλπου, πολλαπλασιάζονται.

Η Σαουδική Αραβία “αναχαίτισε και κατέστρεψε τρεις πυραύλους κρουζ που εκτοξεύθηκαν από την τρομοκρατική πολιτοφυλακή Χούθι προς την κατεύθυνση του Ριάντ”, δήλωσε στο X ο Τούρκι αλ Μάλκι, εκπρόσωπος του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία, που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης απέναντι στους Χούθι.

Αυτή η νέα επίθεση εναντίον της σαουδαραβικής πρωτεύουσας σημειώνεται μερικές ημέρες αφότου πύργος του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού Aramco υπέστη ζημιές στην οικονομική συνοικία του Ριάντ. Οι μαχητές επιτίθενται επίσης συχνά στις πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, της πρώτης χώρας παγκοσμίως στις εξαγωγές; αργού.

Χθες, Τρίτη, τα συστήματα της σαουδαραβικής αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν έναν βαλλιστικό πύραυλο και έναν πύραυλο κρουζ που εκτοξεύθηκαν προς το Ριάντ, σύμφωνα με τον συνασπισμό.

Τον περασμένο μήνα επίθεση των Χούθι στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ προκάλεσε τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 300.

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν ενταθεί από τον Σεπτέμβριο, όταν οι Χούθι προωθήθηκαν προς το Στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, ένα στρατηγικό πέρασμα για τη ναυσιπλοΐα στη νότια είσοδο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Από τότε οι Χούθι ενέτειναν τα πλήγματα σε σαουδαραβικά αεροδρόμια, λιμάνια και εγκαταστάσεις, ενώ η Σαουδική Αραβία ενέτεινε τα αεροπορικά πλήγματα σε στόχους των Χούθι στην Υεμένη.