Θάνατο εργαζομένου και πυρκαγιά προκάλεσε η πυραυλική επίθεση στο διυλιστήριο της Aramco στο λιμάνι Τζαζάν της Σαουδικής Αραβίας. Η εγκατάσταση που βρίσκεται στη νοτιοδυτική επαρχία Τζαζάν, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας έχει δυναμικότητα 400.000 βαρελιών πετρελαίου την ημέρα.

Το Ριάντ ανακοίνωσε μερική αναστολή εργασιών λόγω της «εχθρικής επίθεσης» χωρίς να κατονομάζει τους Χούθι. Αναφέρεται επίσης ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο κατά την επίθεση σκοτώθηκε Νεπαλέζος εργάτης και τραυματίστηκαν άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων.

🚨🇸🇦 BREAKING | JAZAN REFINERY TARGETED The Coalition confirms a Houthi attack on Jazan Refinery, warning that attacks on civilians and civilian infrastructure will trigger a strong military response. ⚔️ https://t.co/DfkFrygHEX — 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐝 𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡𝐞𝐫 (@dread_watcher) November 26, 2026

Οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι η σαουδαραβική πολεμική αεροπορία διεξήγαγε νέα πλήγματα στη Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμένης, και απειλούν ως αντίποινα σαουδαραβικά λιμάνια στην Ερυθρά Θάλασσα.

Παράλληλα, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία, που υποστηρίζει τις κυβερνητικές δυνάμεις, ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι που στόχευαν το Ριάντ και ότι κατέστρεψε πύραυλο κρουζ που εκτοξεύτηκε προς την κατεύθυνση του δυτικού τμήματος της χώρας, όπως και ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) στα περίχωρα του λιμανιού της Τζέντα, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: AFP