Σαουδική Αραβία: Εξ αποστάσεως τα μαθήματα στα σχολεία του Ριάντ για μια εβδομάδα υπό τον φόβο επιθέσεων από τους Χούθι

Τα σχολεία του Ριάντ θα λειτουργήσουν κάνοντας μαθήματα εξ αποστάσεως για μια εβδομάδα, εν μέσω της αναζωπύρωσης των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλησαν σήμερα στους γονείς μαθητών.

«Μόλις ενημερωθήκαμε από τις σαουδαραβικές αρχές ότι τα σχολεία θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά όλη την εβδομάδα», αναφέρεται στα μηνύματα αυτά, στα οποία είχε πρόσβαση το AFP, και στα οποία δεν διευκρινίζεται ο λόγος για τον οποίο θα ισχύσει αυτό το μέτρο.

«Πρόκειται για απόφαση της τελευταίας στιγμής. Δεν έχουμε ουδεμία ιδέα για το τι συμβαίνει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας Λιβανέζος μετανάστης που ζει στη σαουδαραβική πρωτεύουσα.

Οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν χθες, Σάββατο, νέες επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, στοχοθετώντας το Ριάντ και το Χαμίς Μουσάιτ, πόλη της νοτιοδυτικής Σαουδικής Αραβίας στην οποία βρίσκεται σημαντική αεροπορική βάση. Οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη.

Ύστερα από χρόνια συγκριτικής ηρεμίας, η Υεμένη βυθίστηκε ξανά τον Ιούλιο στον πόλεμο, καθώς ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στους αντάρτες Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν και έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους την πρωτεύουσα Σαναά και την ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, και στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, που ελέγχει μεγάλο μέρος της νότιας και της ανατολικής Υεμένης και υποστηρίζεται από στρατιωτικό συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Πηγή AFP