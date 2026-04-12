Σαουδική Αραβία: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των ενεργειακών εγκαταστάσεων που είχαν πληγεί από επιθέσεις

Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι οι ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν από επιθέσεις έχουν επανέλθει σε λειτουργία, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ειδικότερα, αποκαταστάθηκε πλήρως η λειτουργική ικανότητα του αγωγού East–West Pipeline, με τη δυνατότητα μεταφοράς να φτάνει περίπου τα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Παράλληλα, επανήλθαν τα επίπεδα παραγωγής στο κοίτασμα Manifa oil field, που ανέρχονται σε περίπου 300.000 βαρέλια ημερησίως.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας, τόσο οι ενεργειακές εγκαταστάσεις όσο και ο αγωγός που είχαν πληγεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν έχουν αποκατασταθεί και επανέλθει σε πλήρη λειτουργία.