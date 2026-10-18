ΔΙΕΘΝΗ

Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίσεις πυραύλων και drones των Χούθι

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

Ησαουδαραβική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε δύο πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης εναντίον της πόλης Χαμίς Μουσάιτ, στο νοτιοδυτικό τμήμα του βασιλείου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία – η οποία στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης – Τούρκι αλ Μάλικι δήλωσε πως οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν, καθώς επίσης και drones που στόχευαν το Ριάντ και την Ανατολική Επαρχία, όπου βρίσκονται πολλές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

FacebookTwitterLinkedinEmail