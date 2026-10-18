Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίσεις πυραύλων και drones των Χούθι

Ησαουδαραβική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε δύο πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης εναντίον της πόλης Χαμίς Μουσάιτ, στο νοτιοδυτικό τμήμα του βασιλείου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία – η οποία στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης – Τούρκι αλ Μάλικι δήλωσε πως οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν, καθώς επίσης και drones που στόχευαν το Ριάντ και την Ανατολική Επαρχία, όπου βρίσκονται πολλές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.