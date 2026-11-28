Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκλεισε χθες, Παρασκευή, την προεκλογική εκστρατεία του καλώντας τους ψηφοφόρους να εμποδίσουν «μια επιστροφή στο παρελθόν» στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται την Κυριακή, στην Ισπανία και στις οποίες οι δημοσκοπήσεις δίνουν φαβορί τη δεξιά, που μπορεί να φθάσει στην εξουσία με τη στήριξη της άκρας δεξιάς.

«Οι εκλογές αυτές αφορούν την ανάγκη της Ισπανίας να προχωρήσει μπροστά και να μην επιστρέψει στο παρελθόν», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωσή του στη Μαδρίτη, στην οποία συμμετείχαν προσωπικότητες όπως ο ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Ο Σάντσεθ ελπίζει να διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις που ευνοούν τη δεξιά, η οποία ενδέχεται να έρθει στην εξουσία με τη στήριξη της άκρας δεξιάς.

Ενδεχόμενη συμμετοχή στην κυβέρνηση του ακροδεξιού κόμματος Vox μετά τις εκλογές αυτές, που ήταν αρχικά προγραμματισμένες για τα μέσα του 2027, θα ήταν κάτι που θα συνέβαινε για πρώτη φορά στην Ισπανία μετά το θάνατο του Φράνκο το 1975.

Στο απέναντι στρατόπεδο, ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος (PP) Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό επέλεξε τη Σεβίλλη, στη νότια Ισπανία, για να κλείσει μια προεκλογική εκστρατεία που ελπίζει ότι θα τον οδηγήσει στο Μέγαρο Μονκόλα, την έδρα της ισπανικής κυβέρνησης.

«Θα αλλάξουμε και θα ανορθώσουμε ξανά το έθνος μας», διαβεβαίωσε στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωσή του. «Αν ψηφίσουμε την Κυριακή όλοι μαζί, τελείωσε· ξεκινάμε μια νέα εποχή στην Ισπανία», πρόσθεσε χειροκροτούμενος.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών στην τέταρτη οικονομία της ευρωζώνης θα βρεθεί στο μικροσκόπιο, καθώς τους επόμενους μήνες πρόκειται να διεξαχθούν κρίσιμης σημασίας εκλογές στη Γηραιά Ήπειρο, μεταξύ των οποίων οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και οι βουλευτικές στην Πολωνία και την Ιταλία.

Αναμένεται άνοδος της άκρας δεξιάς

«Στις 29 Νοεμβρίου, μην ψηφίσετε με φόβο, ψηφίστε με θάρρος», ζήτησε από την πλευρά του ο επικεφαλής του σχηματισμού της άκρας δεξιάς, ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωσή του στην Πλάθα ντε Τόρος της Βαλένθια, απ’ όπου κατήγγειλε και πάλι «την εγκληματική μαφία που κυβερνά».

Για την Παλόμα Ρομάν, πολιτειολόγο στο Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε της Μαδρίτης, οι τελευταίες ώρες της προεκλογικής εκστρατείας θα είναι καθοριστικής σημασίας για τον σοσιαλιστή ηγέτη, ο οποίος επιδιώκει να «κινητοποιήσει όσους απέχουν», που κατά κανόνα κλίνουν προς την αριστερά, απέναντι σε μια δεξιά η οποία έχει επικεντρωθεί στο σύνθημά της «να διώξουμε τον Σάντσεθ».

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το PP θα έρθει πρώτο την Κυριακή, αλλά χωρίς να φθάσει την απόλυτη πλειοψηφία των 176 εδρών στην ισπανική βουλή, το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων, πράγμα που θα μπορούσε να το κάνει να ζητήσει τη στήριξη του Vox, τρίτης πολιτικής δύναμης στη χώρα.

Το κόμμα της άκρας δεξιάς θα μπορούσε σχεδόν να διπλασιάσει την εκπροσώπησή του στο κοινοβούλιο, δίνοντας στον Σαντιάγο Αμπασκάλ τη δυνατότητα να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στο σχηματισμό και την επιβίωση της επόμενης κυβέρνησης.

Το PP και το Vox συγκυβερνούν ήδη σε ισπανικές περιφέρειες, όμως η άκρα δεξιά, η οποία ήταν για καιρό περιθωριοποιημένη στο ισπανικό πολιτικό τοπίο, δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε εθνική κυβέρνηση μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας πριν από μισό αιώνα.