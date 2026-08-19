Σαντορίνη: Στο νοσοκομείο 61χρονη Βραζιλιάνα μετά από ατύχημα σε τουριστικό σκάφος

Τον τραυματισμό μίας 61χρονης υπηκόου Βραζιλίας, η οποία επέβαινε σε επιβατηγό-τουριστικό σκάφος στη Θήρα, ανακοίνωσαν οι λιμενικές αρχές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, το περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Τρίτης, ενώ το σκάφος βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή «Μέσα Πηγάδια».

Η 61χρονη τραυματίστηκε στη μέση, έπειτα από πτώση στην εσωτερική σκάλα του σκάφους.

Στη συνέχεια, το επιβατηγό-τουριστικό σκάφος κατέπλευσε στο αλιευτικό καταφύγιο της Βλυχάδας, από όπου η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 61χρονη πρόκειται να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αττικής για περαιτέρω νοσηλεία.

Προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Λιμεναρχείο Θήρας.