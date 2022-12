Σαν σήμερα το 1972 γεννιέται ο ηθοποιός Τζουντ Λο

O Τζούντ Λο (Ντάβιντ Τζούντ Λο), γεννημένος στις 29 Δεκεμβρίου 1972, είναι Άγγλος ηθοποιός.

Θεωρείται ένας από τους καλύτερους βρετανούς ηθοποιούς, με πλούσιο βιογραφικό στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο, στην ηλικία των 12. Το 1994, τιμήθηκε με την υποψηφιότητα για Καλύτερο Πρωτοεμφανιζόμενο Ηθοποιό των βραβείων Ian Charleson, για την ερμηνεία στο Les Parents Terribles, του Ζαν Κοκτώ.

Όταν το θεατρικό μεταφέρθηκε στο Μπρόντγουαιη, μετονομάστηκε σε Indiscretions , όπου ο Λο έλαβε μια υποψηφιότητα για Καλύτερο Ανδρικό Ρόλο στα Βραβεία Tony. Ακολούθησαν τα ‘Its Pity She’s a Whore και το Dr. Faustus.

Το 2007, η Γαλλική Ακαδημία χάρισε στο Λο τιμητική διάκριση (César d’Honneur) για την προσφορά του στον κινηματογράφο, και η κυβέρνηση της Γαλλίας τον ονόμασε Ιππότη του Τάγματος Γραμμάτων και Τεχνών (Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres) για τα καλλιτεχνικά του επιτεύγματα.

Ο ρόλος του στον Ταλαντούχο Κύριο Ρίπλεϋ, του χάρισε υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες και στα Όσκαρ, κι ένα Βραβείο Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου από τα BAFTA. Αργότερα ήταν υποψήφιος για Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA για το ρόλο του στο Cold Mountain, ενώ μια υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες είχε και για τη Τεχνητή Νοημοσύνη.

Παλαιότερες ταινίες: The Crane, Shopping, I Love You I Love You Not, Bent, Gattaca, Midnight in the Garden of Good and Evil, Final Cut, eXistenZ, The Talented Mr. Ripley, Love Honour and Obey, Enemy at the Gates, Artificial Intelligence: Al, Road to Perdition, Alfie, Closer, The Aviator, Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events, All The King’s Man, Breaking and Entering, The Holiday, My Blueberry Nights, Sleuth, Rage, The Imaginarium of Doctor Parnassus, Sherlock Holmes, Repo Men, Contagion, 360, Hugo, Sherlock Holmes : A Game of Shadows.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ

Side Effects- Παρενέργειες (2013)

Anna Karenina – Άννα Καρένινα (2012)

Rise of the Guardians – Οι Πέντε Θρύλοι (2012)

360 (2011)

Contagion (2011)

Hugo (2011)

Sherlock Holmes: A Game of Shadows – Sherlock Holmes 2: Το Παιχνίδι των Σκιών (2011)

Exit Through the Gift Shop – Banksy: Η Τέχνη στο Δρόμο (2010)

Repo Men (2010)

Rage (2009)

Sherlock Holmes (2009)

The Imaginarium of Doctor Parnassus – Ο Φανταστικός Κόσμος του Δρ. Παρνάσους (2009)

My Blueberry Night

s – My Blueberry Nights: Οι Νύχτες μου Μακριά σου (2007)

Sleuth – Παιχνίδια Μυαλού (2007)

All the King`s Men – Όλοι οι Άνθρωποι του Βασιλιά (2006)

Breaking and Entering – Η Διάρρηξη (2006)

The Holiday (2006)

Alfie (2004)

Closer – Εξ Επαφής (2004)

Cold Mountain – Επιστροφή στο Cold Mountain (2004)

I ♥ Huckabees – Το Νόημα της Ζωής και Πώς να το Χάσετε (2004)

Lemony Snicket`s A Series of Unfortunate Events – Λέμονι Σνίκετ: Μια Σειρά από Ατυχή Γεγονότα (2004)

Sky Captain and the World of Tomorrow – Sky Captain: Ο Κόσμος του Αύριο (2004)

The Aviator – Ιπτάμενος Κροίσος (2004)

Road to Perdition – Ο Δρόμος της Απώλειας (2002)

A.I. Artificial Intelligence – Α.Ι. Τεχνητή Νοημοσύνη (2001)

Enemy at the Gates – Εχθρός Προ των Πυλών (2001)

The Talented Mr. Ripley – Ο Ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ (2000)

eXistenZ (1999)

The Wisdom of Crocodiles – Η Σοφία των Κροκοδείλων (1998)

Gattaca – Γκάτακα (1997)

Midnight in the Garden of Good and Evil – Μεσάνυχτα στον Κήπο του Καλού και του Κακού (1997)

Wilde – Η Ταραγμένη Ζωή του Οσκαρ Γουάιλντ (1997)