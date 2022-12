Σαν σήμερα το 1945 γεννιέται ο Lemmy Kilmister, ο θρυλικός ηγέτης των Motörhead

Ο Ian Fraser Kilmister γεννήθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 1945 στο στο Μπάρσλεμ του Στάφορντσαϊρ της Αγγλίας.

Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν τριών μηνών και 10 χρόνια αργότερα η μητέρα του παντρεύτηκε τον ποδοσφαιριστή George Willis, ο οποίος είχε δυο μεγαλύτερα παιδιά απο τον προηγούμενο γάμο του.

Την περίοδο αυτή η οικογένεια μετακόμισε σε μία φάρμα στο Benllech της Βόρειας Ουαλίας το ενδιαφέρον του μικρού Ian για την Rock ‘N’ Roll μουσική, τα άλογα και τα κορίτσια, άρχισε να γίνεται πλέον ορατό.

Το παρατσούκλι “Lemmy” το πήρε όταν ήταν ακόμη μαθητής στο σχολείο Ysgol Syr Thomas Jones στο Amlwch, και ο ίδιος αν και δεν ήταν σίγουρος για τον λόγο που του “κόλλησε”, αργότερα θα πει οτι προέρχεται απο την φράση “Δάνεισέ μου μια λίρα μέχρι την Παρασκευή” (“lemmy [lend me] a quid till Friday”), λόγω της συνήθειάς του να δανείζεται χρήματα για να τροφοδοτήσει τον εθισμό του για φρουτάκια (κουλοχέρηδες).

Στα 16 του, είδε τους Beatles στο Cavern Club και ξεκίνησε να παίζει κιθάρα μαθαίνοντας τις συγχορδίες του άλμπουμ “Please Please Me”, αφού θαύμαζε την σαρκαστική στάση του συγκροτήματος και ιδιαίτερα του John Lennon.

Στη συνέχεια η οικογένειά του θα μετακομίσει ξανά, αυτήν τη φορά στην πόλη Conwy, και ο Lemmy θα σταματήσει το σχολείο και θα ξεκινήσει να εργάζεται σε διάφορες δουλειές μη εξαιρουμένου του εργοστασίου Hotpoint Electric Heating Company.

Παράλληλα έπαιζε κιθάρα σε διάφορες τοπικές μπάντες, όπως στους Sundowners, και στον ελεύθερο χρόνο του έκανε μαθήματα ιππασίας.

Στα 17 του γνώρισε την νεαρή Cathy η οποία βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές, και την ακολούθησε μέχρι το Stockport, κοντά στο Manchester. Μαζί της απέκτησε τον γιο του Sean, ο οποίος όμως δόθηκε για υιοθεσία.

Εκεί έπαιξε στο τοπικό συγκρότημα The Rainmakers και αργότερα στους The Motown Sect με τους οποίους έπαιζε για τρία χρόνια σε διάφορα κλαμπάκια.

Το 1965 εντάχθηκε στους The Rockin’ Vickers οι οποίοι υπέγραψαν συμβόλαιο με την CBS και κυκλοφόρησαν 3 singles, τα “Zing! Went the Strings of My Heart”, “It’s Alright” και “Dandy”, κάνοντας ταυτόχρονα περιοδεία στην Ευρώπη. Οι Rockin’ Vickers φέρεται να είναι η πρώτη βρετανική μπάντα που επισκέφθηκε τη Γιουγκοσλαβία.

Το συγκρότημα σύντομα μετακόμισε σε ένα διαμέρισμα στο Manchester. Εκεί ο Lemmy γνώρισε μια κοπέλα ονόματιTracy, με την οποία έκανε τον δεύτερο γιο του, Paul Inder.

Το 1967 αποχώρησε απο τους Rockin’ Vickers και μετακόμισε στο Λονδίνο. Εκεί συγκατοίκησε με τον μπασίστα των Jimi Hendrix Experience, Noel Redding και τον μάνατζέρ τους, τον Neville Chesters, και έπιασε δουλειά ως roadie στους Jimi Hendrix Experience.

Το 1968 εντάχθηκε στους Sam Gopal ηχογραφώντας μαζί τους το άλμπουμ “Escalator” και το single “Horse”. Το διάστημα αυτό, σκεφτόταν να αλλάξει το επώνυμό του σε αυτό του πατριού του Willis, έτσι στο “Escalator” εμφανίζεται ως Ian Willis.

Ωστόσο, επειδή η αλλαγή στοιχείων στο πιστοποιητικό γέννησης και το διαβατήριο θα ήταν πολύ χρονοβόρα και κοπιαστική διαδικασία, αποφάσισε τελικά να μην μπει στον κόπο να το κάνει.

Το 1969, γνώρισε σε ένα εμπορικό κέντρο του Chelsea τον Simon King και εντάχθηκε στους Opal Butterfly, οι οποίοι όμως σύντομα θα αποτύχουν να κερδίσουν αρκετό ενδιαφέρον με τα single τους.

Το 1971 ο Lemmy εντάχθηκε στους Hawkwind σαν μπασίστας και τραγουδιστής. Δεν είχε προηγούμενη εμπειρία ως μπασίστας, αλλά γρήγορα ανέπτυξε ένα δικό του διακριτικό στυλ, που διαμορφώνεται έντονα απο την εμπειρία του στην ρυθμική κιθάρα.

Ο ήχος του μπάσου αποτελεί θεμελιώδες μέρος του ήχου των Hawkwind κατα την διάρκεια της θητείας του εκεί. Επιπρόσθετα έκανε φωνητικά σε διάφορα τραγούδια τους συμπεριλαμβανομένου και του “Silver Machine”, το οποίο έφτασε στο Νο3 του UK single chart.

Το 1975 συνελήφθη στα Καναδικά σύνορα στο Windsor του Οντάριο για κατοχή ναρκωτικών και απολύθηκε για τον λόγο αυτό απο τους Hawkwind, περνώντας 5 ημέρες στην φυλακή.

Αμέσως μετά προσπάθησε να σχηματίσει μια νέα μπάντα που ονόμασε “Bastard” μαζί με τον κιθαρίστα Larry Wallis (Pink Fairies, Steve Took’s Shagrat, UFO) και τον ντράμερ Lucas Fox.

Όταν ο μάνατζερ του, τον ενημέρωσε οτι ένα συγκρότημα με το όνομα “Bastard”, δεν θα μπορούσε να μπεί στα Top of the Pops (τηλεοπτικό πρόγραμμα του BBC) ο Lemmy αποφάσισε να μετονομάσει τους Bastard σε Motörhead, όνομα εμπνευσμένο απο το τελευταίο τραγούδι που είχε γράψει για τους Hawkwind.

Σύντομα τη θέση του κιθαρίστα και του ντράμερ κάλυψαν αντίστοιχα οι “Fast” Eddie Clarke και Phil “Philthy Animal” Taylor, σύνθεση η οποία γνώρισε μεγάλη επιτυχία και με τα φωνητικά του Lemmy να είναι μοναδικά στον χώρο του ροκ της περιόδου εκείνης.

Μετά από αλλαγές στη σύνθεση και προβλήματα με το μάνατζμεντ τους καθ’ όλη τη δεκαετία του ’80, η σύνθεση του συγκροτήματος σταθεροποιήθηκε από το 1995 και έπειτα με τον Phil Campbell στην κιθάρα και τον Mikkey Dee στα τύμπανα.

Στις 15 Μαρτίου 2010 προβλήθηκε για πρώτη φορά το ντοκιμαντέρ “Lemmy” αναφερόμενο στη ζωή και την καθημερινότητα του Lemmy σε σκηνοθεσία Greg Olliver και Wes Orshoski.

Το 16άλεπτο φιλμ περιέχει υλικό τριών χρόνων καθώς και συνεντεύξεις με φίλους και θαυμαστές του Lemmy, όπως Dave Grohl, Slash, Ozzy Osbourne, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, και Robert Trujillo (Metallica), David Ellefson (Megadeth), Scott Ian (Anthrax), Alice Cooper, Peter Hook (Joy Division/New Order), Dee Snider, Nikki Sixx, Steve Vai, Mick Jones (The Clash), Ice-T, Kat Von D, Henry Rollins, Lars Frederiksen (Rancid), Jim Heath (The Reverend Horton Heat), Slim Jim Phantom (Stray Cats), Mike Inez, Joan Jett, Marky Ramone, απο τα πρώην μέλη των Hawkwind Dave Brock και Stacia και άλλους.

Στις 28 Δεκεμβρίου του 2015, ο Lemmy άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 χρόνων στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, ύστερα από σύντομη μάχη που έδωσε με μια εξαιρετικά επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο και στον λαιμό.

Σύμφωνα με το συγκρότημα, ο καρκίνος είχε διαγνωστεί μόλις δύο μέρες πριν τον θάνατό του (26 Δεκεμβρίου).

Η συνεισφορά του στην rock μουσική ήταν τεράστια, τόσο μουσικά όσο και ιδεολογικά και υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει μεγάλη επιρροή για πολλούς μουσικούς.

Ο Lemmy χάρις στο ιδιαίτερο στυλ του έγραψε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της μουσικής. Χρησιμοποιούσε το μπάσο του για να δημιουργήσει ένα διαστρεβλωμένο και δυνατό ήχο, με παγκόσμιο ρεκόρ των 130 ντεσιμπέλ σε συναυλία.