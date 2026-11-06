Σαν σήμερα στις 6 Νοεμβρίου 1935 ανακαλύπτονται τα FM

Τι συνέβη σαν σήμερα στην παγκόσμια ιστορία; Ποιες μεγάλες προσωπικότητες γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν από τη ζωή;

Γεγονότα

1860: Ο Αβραάμ Λίνκολν κερδίζει τις εκλογές και γίνεται Πρόεδρος των ΗΠΑ.

1925: Ο μυστικός πράκτορας των Βρετανών Σίντνεϊ Ράιλι εκτελείται από την OGPU, τη μυστική υπηρεσία της Σοβιετικής Ένωσης. Υπήρξε το πρότυπο του Ίαν Φλέμινγκ για τον Τζέιμς Μποντ.

1935: Ο Αμερικανός ηλεκτρομηχανικός Έντουιν Άρμστρονγκ ανακαλύπτει τα FM.

1961: Σφοδρή νεροποντή πλήττει την Αθήνα με αποτέλεσμα το θάνατο 43 ανθρώπων, ενώ χιλιάδες μένουν άστεγοι.

1965: Κούβα και ΗΠΑ συμφωνούν να δημιουργηθεί αερογέφυρα για τη μεταφορά όσων Κουβανών θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Θα μείνουν στην ιστορία ως «Πτήσεις της Ελευθερίας» και ως το 1971 θα μεταφέρουν πάνω από 250.000 αντικαστρικούς.

1985: Ξεσπά το σκάνδαλο Irangate. Ο αμερικανικός Τύπος αποκαλύπτει ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Ρίγκαν πούλησαν όπλα στο Ιράν και με τα κέρδη χρηματοδότησαν τον αγώνα των Κόντρας στη Νικαράγουα για την ανατροπή της κυβέρνησης των Σαντινίστας.

1992: Η Ελλάδα υπογράφει τη Συνθήκη του Σένγκεν.

Γεννήσεις

1814: Αντόλφ Σαξ, Βέλγος τεχνίτης πνευστών κι εφευρέτης του σαξοφώνου.

1835: Τσέζαρε Λομπρόζο, Ιταλός ψυχίατρος, από τους θεμελιωτές της επιστήμης της εγκληματολογίας.

1861: Τζέιμς Νάισμιθ, Καναδός γυμναστής, δημιουργός της καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ).

1889: Γκαμπριέλ Ανό, Γάλλος ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος. Εργάστηκε στην αθλητική εφημερίδα L’Équipe και θεωρείται ο εμπνευστής του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο ποδόσφαιρο (νυν Τσάμπιονς Λιγκ).

1939: Μάρθα Καραγιάννη, Ελληνίδα ηθοποιός

1947: Λάρι Τζέιμς, Αμερικανός αθλητής

1969: Βίκυ Σταυροπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός

1970: Ίθαν Χοκ, Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος

1972: Άδωνις Γεωργιάδης, Έλληνας πολιτικός

1987: Άνα Ιβάνοβιτς, Σέρβα αντισφαιρίστρια

1988: Κοντσίτα Βουρστ, Αυστριακός τραγουδιστής. Το 2014 εκπροσώπησε την Αυστρία στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στην Κοπεγχάγη και κέρδισε τη νίκη.

1988: Έμμα Στόουν, Αμερικανίδα ηθοποιός

Θάνατοι

1835: Ανρί Ντε Ρινί (Δεριγνί), Γάλλος ναύαρχος. Ήταν ο διοικητής της γαλλικής ναυτικής μοίρας στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου.

1887: Εζέν Ποτιέ, Γάλλος εργάτης που έγραψε τους στίχους της Διεθνούς («Εμπρός της γης οι κολασμένοι»).

1989: Μαρία Ιορδανίδου, Ελληνίδα συγγραφέας («Λωξάνδρα»).