Σαν σήμερα στις 13 Νοεμβρίου 1940 κάνει ντεμπούτο η «Fantasia»

Γεγονότα, γεννήσεις, θάνατοι και άλλες σημαντικές στιγμές της παγκόσμιας ιστορίας.

Τι συνέβη σαν σήμερα 13 Νοεμβρίου στην παγκόσμια ιστορία; Ποιες μεγάλες προσωπικότητες γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν από τη ζωή;

Γεγονότα

1864: Υιοθετείται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας με το οποίο καθιερώνεται ως πολίτευμα η Βασιλευόμενη Δημοκρατία.

1918: Τα στρατεύματα των Συμμάχων καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη.

1940: Ο Μίκι Μάους κάνει το κινηματογραφικό ντεμπούτο του στη Νέα Υόρκη με την «Fantasia».

1950: Δολοφονείται στο Καράκας ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Carlos Delgado Chalbaud.

1985: Ο Χαβιέ Σουάρεχ γίνεται ο πρώτος Κουβανός δήμαρχος στο Μαϊάμι.

1994: Οι Σουηδοί με δημοψήφισμα αποφασίζουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γεννήσεις

1848: Αλβέρτος Α΄, πρίγκηπας του Μονακό

1850: Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον, Σκωτσέζος συγγραφέας

1955: Γούπι Γκόλντμπεργκ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1956: Άννα Βερούλη, Ελληνίδα πρωταθλήτρια στον ακοντισμό

1969: Τζέραλντ Μπάτλερ, Σκωτσέζος ηθοποιός

Θάνατοι

1868: Τζοακίνο Ροσίνι, Ιταλός συνθέτης

1903: Καμίλ Πισαρό, Γάλλος ζωγράφος

1974: Βιττόριο ντε Σίκα, Ιταλός σκηνοθέτης

1979: Δημήτρης Ψαθάς, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας

1979: Γιάννης Μαρής, δημοσιογράφος και συγγραφέας

1979: Πυθαγόρας Παπασταματίου, Έλληνας ηθοποιός, στιχουργός, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας

2017: Ιωάννης Καψής, Έλληνας δημοσιογράφος