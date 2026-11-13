Σαν σήμερα στις 13 Νοεμβρίου 1940 κάνει ντεμπούτο η «Fantasia»

Γεγονότα, γεννήσεις, θάνατοι και άλλες σημαντικές στιγμές της παγκόσμιας ιστορίας.
Τι συνέβη σαν σήμερα 13 Νοεμβρίου στην παγκόσμια ιστορία; Ποιες μεγάλες προσωπικότητες γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν από τη ζωή;
Γεγονότα
1864: Υιοθετείται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας με το οποίο καθιερώνεται ως πολίτευμα η Βασιλευόμενη Δημοκρατία.
1918: Τα στρατεύματα των Συμμάχων καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη.
1940: Ο Μίκι Μάους κάνει το κινηματογραφικό ντεμπούτο του στη Νέα Υόρκη με την «Fantasia».
1950: Δολοφονείται στο Καράκας ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Carlos Delgado Chalbaud.
1985: Ο Χαβιέ Σουάρεχ γίνεται ο πρώτος Κουβανός δήμαρχος στο Μαϊάμι.
1994: Οι Σουηδοί με δημοψήφισμα αποφασίζουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γεννήσεις
1848: Αλβέρτος Α΄, πρίγκηπας του Μονακό
1850: Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον, Σκωτσέζος συγγραφέας
1955: Γούπι Γκόλντμπεργκ, Αμερικανίδα ηθοποιός
1956: Άννα Βερούλη, Ελληνίδα πρωταθλήτρια στον ακοντισμό
1969: Τζέραλντ Μπάτλερ, Σκωτσέζος ηθοποιός
Θάνατοι
1868: Τζοακίνο Ροσίνι, Ιταλός συνθέτης
1903: Καμίλ Πισαρό, Γάλλος ζωγράφος
1974: Βιττόριο ντε Σίκα, Ιταλός σκηνοθέτης
1979: Δημήτρης Ψαθάς, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας
1979: Γιάννης Μαρής, δημοσιογράφος και συγγραφέας
1979: Πυθαγόρας Παπασταματίου, Έλληνας ηθοποιός, στιχουργός, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας
2017: Ιωάννης Καψής, Έλληνας δημοσιογράφος