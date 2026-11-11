Σαν σήμερα στις 11 Νοεμβρίου 1990 πέθανε ο Γιάννης Ρίτσος

Γεγονότα, γεννήσεις, θάνατοι και άλλες σημαντικές στιγμές της παγκόσμιας ιστορίας. Όλα όσα συνέβησαν σαν σήμερα.

Τι συνέβη σαν σήμερα στην παγκόσμια ιστορία; Ποιες μεγάλες προσωπικότητες γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν από τη ζωή;

Γεγονότα

1887: Εκτελούνται τέσσερις αναρχικοί ακτιβιστές, που είχαν καταδικασθεί σε θάνατο για τον φόνο ενός αστυνομικού κατά τις ταραχές του Σικάγου το Μάιο του 1886, που οδήγησαν στην καθιέρωση της εργατικής πρωτομαγιάς. Πρόκειται για τους: Όγκαστ Σπις (32 ετών), Άλμπερτ Πάρσονς (49 ετών), Άντολφ Φίσερ (39 ετών) και Τζορτζ Ένγκελ (61 ετών).

1938: Οι Εβραίοι υποχρεώνονται από το ναζιστικό καθεστώς της Γερμανίας να φορούν στο πέτο τους το άστρο του Δαυίδ.

1947: Ο Ιάννης Ξενάκης, καταδικασμένος σε θάνατο από το ελληνικό κράτος για τη συμμετοχή του στον ΕΛΑΣ, βρίσκει καταφύγιο στο Παρίσι.

1976: Ο Ντιέγκο Μαραντόνα σημειώνει τα πρώτα δύο επίσημα γκολ στην καριέρα του εναντίον της Σαν Λορέντσο στο Μαρ ντελ Πλάτα.

2002: Το σχέδιο Ανάν, σχέδιο επίλυσης του Κυπριακού, που συνέταξε ο γ.γ του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, παραδίδεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην τουρκοκυπριακή πλευρά και στις εγγυήτριες δυνάμεις Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία. Ο έλληνας πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και ο κύπριος πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης δηλώνουν ότι «το σχέδιο είναι διαπραγματεύσιμο».

Γεννήσεις

1821: Γεννιέται ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι.

1885: Τζορτζ Πάτον, Αμερικανός στρατηγός, που διακρίθηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1912 -νεαρός υπολοχαγός τότε- αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με την ομάδα των ΗΠΑ στο μοντέρνο πένταθλο και κατετάγη πέμπτος, αφού απέτυχε στη σκοποβολή.

1907: Ορέστης Λάσκος, Έλληνας σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ποιητής

1929: Γεννιέται ο Μεξικανός συγγραφέας Κάρλος Φουέντες.

1958: Λουθ Κασάλ, Ισπανίδα τραγουδίστρια

1962: Ντέμι Μουρ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1974: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Αμερικανός ηθοποιός.

Θάνατοι

1855: Σαίρεν Κίρκεγκωρ, Δανός φιλόσοφος

1990: Γιάννης Ρίτσος, ποιητής

1990: Αλέξης Μινωτής, ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου.

2004: Γιάσερ Αραφάτ, (Μουχάμαντ Αμπντ αλ Ραχμάν αρ Ραούφ αλ Κούντβα αλ Χουσαϊνί, το πραγματικό όνομά του), ηγετική μορφή του παλαιστινιακού αγώνα και πρώτος πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής.