Σαν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου γεννήθηκε ο Φρέντι Μέρκιουρι

Σαν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου: Γεγονότα, γεννήσεις, θάνατοι και άλλες σημαντικές στιγμές της παγκόσμιας ιστορίας.

Διαβάστε τι συνέβη σαν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου.

Γεγονότα

1698: Ο τσάρος Πέτρος Α’ της Ρωσίας φορολογεί όσους αφήνουν γένια, για να απομακρύνει το λαό του από τα ασιατικά έθιμα.

1910: Η Γαλλίδα Μαρία Κιουρί ανακοινώνει τις νέες της ανακαλύψεις περί μεταβολής του ραδίου.

1929: Κρούσματα πανώλης εμφανίζονται στην Αθήνα.

1930: Εξεγείρονται οι αγρότες σε Μακεδονία και Θεσσαλία, απειλώντας ότι θα βαδίσουν ένοπλοι στην Αθήνα.

1944: Η ΕΣΣΔ κηρύσσει τον πόλεμο στη Βουλγαρία.

1960: Ο Μοχάμεντ Άλι (Κάσιους Κλέι) κερδίζει το πρώτο του χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης.

1972: Ένοπλοι Παλαιστίνιοι επιτίθενται στην ισραηλινή αποστολή στους Ολυμπιακούς του Μονάχου. Συνολικά σκοτώνονται 11 αθλητές της ισραηλινής αποστολής, 5 Παλαιστίνιοι και ένας αστυνομικός.

1992: Ο Πρινς γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος τραγουδιστής της Αμερικής, καθώς υπογράφει συμβόλαιο 100.000.000 δολαρίων με την εταιρία Warner Bros.

1997: Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ, ανακοινώνει ότι η Αθήνα θα διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

2002: Παραδίδεται στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ο Δημήτρης Κουφοντίνας, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για όλες τις ενέργειες της 17Ν.

Γεννήσεις

1847: Τζέσε Τζέιμς, Αμερικανός κακοποιός

1905: Αρθουρ Κέστλερ, Ούγγρος συγγραφέας.

1940: Ράκελ Γουέλς, Αμερικανίδα ηθοποιός

1942: Βέρνερ Χέρτζογκ, Γερμανός σκηνοθέτης

1946: Φρέντι Μέρκιουρι, τραγουδιστής των Queen (φωτό)

Θάνατοι

1877: «Τρελό άλογο», ο τελευταίος αρχηγός των Ινδιάνων Σιου.

1944: Ηρώ Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα αντιστασιακή

1997: Μητέρα Τερέζα, βραβευμένη με Νόμπελ, Αλβανή καλόγρια.

2007: Νίκος Νικολαΐδης,Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος