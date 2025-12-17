Σαν Σήμερα 17 Δεκεμβρίου, γεννήθηκε η Κατίνα Παξινού

Σαν σήμερα το 1900 γεννήθηκε η σπουδαία ηθοποιός Κατίνα Παξινού – Τα σημαντικότερα γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που συνέβησαν στις 17 Δεκεμβρίου.

Τι συνέβη σαν σήμερα στην παγκόσμια ιστορία; Ποιες μεγάλες προσωπικότητες γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν από τη ζωή;

Γεγονότα

1577: Ο θαλασσοπόρος, καπετάνιος και πολιτικός Φράνσις Ντρέικ σαλπάρει από το λιμάνι του Πλίμουθ στην Αγγλία σε μυστική αποστολή για να εξερευνήσει τις ακτές του Ειρηνικού για λογαριασμό της βασίλισσας Ελισάβετ Α΄.

1777: Αμερικανική Επανάσταση. Η Γαλλία αναγνωρίζει επισήμως τις Ηνωμένες Πολιτείες.

1790: Το πέτρινο ημερολόγιο των Αζτέκων ανακαλύπτεται στην Πόλη του Μεξικού.

1819: Ο Σιμόν Μπολιβάρ κηρύττει την ανεξαρτησία της Μεγάλης Κολομβίας στην Ανγκοστούρα, τη σημερινή πόλη του Μπολιβάρ στη Βενεζουέλα.

1817: Δημοσιεύεται το νέο Σύνταγμα των Ιόνιων Νησιών, το οποίο, παρά την ύπαρξη Γερουσίας και Βουλής, δεν μπορεί να θεωρηθεί φιλελεύθερο, αφού ο Άγγλος αρμοστής διατηρεί το δικαίωμα της αρνησικυρίας. Το Σύνταγμα αυτό ίσχυσε μέχρι την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα.

1825: Αρχίζει η τρίτη και τελευταία πολιορκία του Μεσολογγίου.

1892: Κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού μόδας Vogue.

1903: Στις 10:35 π.μ. στη Βόρειο Καρολίνα πραγματοποιείται από τους αδελφούς Όρβιλ και Γουίλμπορ Ράιτ η πρώτη πτήση παγκοσμίως με μηχανοκίνητο αεροπλάνο. Η πτήση τους διήρκεσε 1 λεπτό, καλύπτοντας 850 πόδια. (Ημέρα της Αμερικανικής Αεροπορίας)

1966: Σε μυστική συνάντηση στα ανάκτορα, παρουσία του βασιλιά Κωνσταντίνου, ο Γεώργιος Παπανδρέου (αρχηγός της Ένωσης Κέντρου) και ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος (αρχηγός της ΕΡΕ), καταλήγουν σε συμφωνία για το σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Ιωάννη Παρασκευόπουλο, που θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές στις 28 Μαΐου 1967.

1973: Παλαιστίνιοι τρομοκράτες σκοτώνουν 30 επιβάτες στο αεροδρόμιο Λεονάρντο Ντα Βίντσι-Φιουμιτσίνο της Ρώμης.

1981: Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες απαγάγουν τον Αμερικανό στρατηγό Τζέιμς Ντόζιερ στη Βερόνα της Ιταλίας.

1983: Μέλη του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού (IRA) πυροδοτούν εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το πολυκατάστημα Χάροντς του Λονδίνου με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις αστυνομικοί και τρεις πολίτες.

1989: Συνεχίζεται το κύμα διαμαρτυρίας στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας με τις διαδηλωτές να επιχειρούν να εισβάλλουν και να βάλουν φωτιά στο κτίριο της Περιφερειακής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος.

2010: Η αυτοπυρπόληση του οπωροπώλη Μοχάμεντ Μπουαζίζι πυροδοτεί τις λαϊκές εξεγέρσεις στην Τυνησία και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, οι οποίες ονομάστηκαν «Αραβική Άνοιξη».

2017: Ο Γάλλος Φρανσουά Γκαμπάρ πετυχαίνει νέο παγκόσμιο ιστιοπλοϊκό ρεκόρ, καθώς ολοκληρώνει τον περίπλου της Γης σε 42 ημέρες και 16 ώρες με το σκάφος του Macif.

Γεννήσεις

1830: Ζιλ Ντε Γκονκούρ, Γάλλος συγγραφέας και εκδότης. Μαζί με τον αδελφό του Εντμόν αθλοθέτησαν το Γκονκούρ, το κορυφαίο λογοτεχνικό βραβείο της Γαλλίας.

1900: Κατίνα Παξινού, Ελληνίδα ηθοποιός παγκοσμίου φήμης, η οποία το 1944 τιμήθηκε από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου με το βραβείο Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Για ποιον χτυπά η καμπάνα», όπου υποδυόταν το ρόλο της φλογερής πατριώτισσας της Ισπανίας, Πιλάρ.

1930: Μπομπ Γκουτσιόνε, Αμερικανός εκδότης του περιοδικού Penthouse.

1958: Μάικ Μιλς, Αμερικανός μουσικός μέλος του συγκροτήματος R.E.M.

1973: Κωνσταντίνος Γκατσιούδης, Έλληνας κορυφαίος ακοντιστής.

1973: Πόλα Ραντκλιφ, Βρετανίδα δρομέας μεγάλων αποστάσεων.

Θάνατοι

1830: Σιμόν Ντε Μπολιβάρ, «απελευθερωτής» των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον ισπανικό ζυγό και οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής.

1878: Σοφία Αφεντάκη, νεαρά κόρη των Αθηνών, στον τάφο της οποίας στο Α’ Νεκροταφείο υπάρχει γλυπτό της (Κοιμωμένη), φιλοτεχνημένο από τον Γιαννούλη Χαλεπά.

1947: Χρίστος Τσιγγιρίδης, Έλληνας ηλεκτρολόγος μηχανικός και σπουδαίος καινοτόμος της εποχής του καθώς εισήγαγε στην Ελλάδα την τεχνογνωσία και τεχνολογία της μικροφωνικής εγκατάστασης και ήταν υπεύθυνος για την εγκατάσταση του πρώτου ηχητικού συστήματος της Βουλής των Ελλήνων. Είναι κυρίως γνωστός για την ίδρυση του πρώτου ραδιοφωνικού σταθμού της Ελλάδας και των Βαλκανίων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

1957: Ντόροθι Λέι Σάιερς, Βρετανίδα συγγραφέας.

2008: Λουκάς Χατζηιωάννου, Κύπριος μεγαλοεφοπλιστής, που αποκλήθηκε βασιλιάς των τάνκερ. (Γεν. 1927)

2017: Βασίλης Μπεσκένης, 43 ετών, πολιτικός συντάκτης στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, από ανακοπή καρδιάς.