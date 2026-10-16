Σαν σήμερα 16 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1813: Αρχίζει η Μάχη της Λειψίας, η αποκληθείσα και Μάχη των Εθνών, μεταξύ των δυνάμεων του Ναπολέοντα και του Έκτου Συνασπισμού (Πρωσίας, Ρωσίας, Μ. Βρετανίας, Αυστρίας, Σουηδίας, Γερμανικών Κρατών).
- 1923: Ο Γουόλτ Ντίσνεϊ ιδρύει την κινηματογραφική εταιρία Disney, που κυριαρχεί έως και σήμερα στον τομέα των κινουμένων σχεδίων.
- 1946: Δέκα εξέχοντες Ναζί, που καταδικάστηκαν σε θάνατο από το δικαστήριο της Νυρεμβέργης, απαγχονίζονται ως εγκληματίες πολέμου. Πρόκειται για τους:
- Χανς Φρανκ, 46 ετών, Διοικητή της κατεχόμενης Πολωνίας
Βίλχελμ Φρικ, 69 ετών, Υπουργό Εσωτερικών του Τρίτου Ράιχ
Άλφρεντ Γιοντλ, 56 ετών, αρχηγό της Βέρμαχτ
Ερνστ Καλτενμπρούνερ, 43 ετών, αρχηγό των SS
Βίλχελμ Κάϊτελ, 64 ετών, Υπουργό Πολέμου
Γιοακίμ φον Ρίμπεντροπ, 53 ετών, Υπουργό Εξωτερικών του Τρίτου Ράιχ
Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ, 53 ετών, ιδεολογικό καθοδηγητή του Ναζιστικού Κόμματος
Φριτζ Ζάουκελ, 52 ετών, επίτροπο για τη στρατολόγηση ανθρώπινου δυναμικού για καταναγκαστική εργασία από τις κατεχόμενες χώρες
Άρτουρ Ζόις Ίνκβαρτ, 54 ετών, καγκελάριο της Αυστρίας
Γιούλιους Στράιχερ, 61 ετών, προπαγανδιστή του Ναζιστικού Κόμματος.
- 1961: Πρεμιέρα μετ’ εμποδίων για την ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη «Συνοικία το όνειρο», με πρωταγωνιστές τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Μάνο Κατράκη, Αλίκη Γεωργούλη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Σε πολλές περιπτώσεις η αστυνομία επεμβαίνει και διακόπτει την προβολή της ταινίας, λόγω της αριστερής της οπτικής.
- 1964: Η Κίνα πραγματοποιεί την πρώτη πυρηνική δοκιμή της και γίνεται η πέμπτη χώρα που εισέρχεται στο κλαμπ των πυρηνικών δυνάμεων, μετά τις ΗΠΑ, τη Σοβιετική Ένωση, τη Μ. Βρετανία και τη Γαλλία.
- 1975: Αρχίζει στο Πενταμελές Εφετείο Αθηνών η δίκη των υπευθύνων για τα αιματηρά γεγονότα του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται 33 άτομα, ανάμεσά τους ο Γεώργιος Παπαδόπουλος και ο Δημήτριος Ιωαννίδης.
Γεννήσεις
- 1854:Όσκαρ Ουάιλντ, ιρλανδός συγγραφέας. («Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι») (Θαν. 30/11/1900)
- 1854: Καρλ Κάουτσκι, γερμανός πολιτικός και από τους θεωρητικούς της σοσιαλδημοκρατίας. (Θαν. 17/10/1938)
Θάνατοι
- 1956: Ζιλ Ριμέ, γάλλος ποδοσφαιρικός παράγοντας, εμπνευστής του Παγκοσμίου Κυπέλλου. (Γεν. 14/10/1873)
- 1958: Μιχάλης Σουγιούλ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σουγιουλτζόγλου, έλληνας συνθέτης της ελαφράς μουσικής. (Γεν. 1/8/1906)
- 2010: Γιάννης Δαλιανίδης, έλληνας σκηνοθέτης. (Γεν. 31/12/1923)