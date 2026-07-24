Σαμοθράκη: Συναγερμός εν αναμονή έντονων καιρικών φαινομένων

Σε κατάσταση κινητοποίησης «red code» για εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων όπως ισχυρές βροχές, καταιγίδες, κεραυνοί, θυελλώδεις άνεμοι και πιθανές χαλαζοπτώσεις, τίθεται η Σαμοθράκη.

Ο «Κόκκινος Κώδικας» ισχύει από σήμερα Παρασκευή έως και αύριο Σάββατο (25/07), με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας βάσει του σχετικού έκτακτου δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και το νησί της Θάσου για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα δίνονται σαφείς οδηγίες αυτοπροστασίας τόσο προς τους κατοίκους όπως και προς τους επισκέπτες με τις οποίες να προτρέπουν σε :

Συχνή ενημέρωση από ΕΜΥ, Meteoalarm, 112 και τις ανακοινώσεις του λιμεναρχείου για τα δρομολόγια των πλοίων.

Αποφυγή μετακινήσεων και παραμονή σε ανοιχτές παραλίες, λιμάνια και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μακριά από μεμονωμένα δέντρα, ιστούς και μεταλλικές κατασκευές σε περίπτωση κεραυνών.

Ασφάλιση αντικειμένων (ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα, τέντες) που μπορεί να παρασυρθούν από ισχυρούς ανέμους.

Να μην διασχίζουν πλημμυρισμένους δρόμους, γέφυρες ή κοίτες χειμάρρων, είτε πεζοί είτε με όχημα

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης ακτοπλοϊκού δρομολογίου, να ακολουθούνται οι οδηγίες του πληρώματος και του λιμεναρχείου.

Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά το ελεύθερο camping. Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάστασης κινητοποίησης, απαγορεύεται η διανυκτέρευση σε σκηνές, τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα εκτός οργανωμένων χώρων, καθώς και η παραμονή σε παραλίες, κοίτες χειμάρρων, ρέματα και δασικές εκτάσεις.

Για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να καλούν στον αριθμό 112.