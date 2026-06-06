ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σαμοθράκη: Επείγουσα μεταφορά τραυματία περιπατητή από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Ολοκληρώθηκε επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένου άνδρα, 21 ετών, Γαλλικής υπηκοότητας, από την 3η Βάθρα της Γριάς στη Σαμοθράκη.

Πρόκειται τον έναν (1) από τους δύο (2) περιπατητές ο οποίος κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τραυματίστηκε στο κεφάλι. Αρχικά ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο στη συνέχεια επικοινώνησε με το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ομάδα διάσωσης 8 πυροσβεστών από το Π.Κ. Σαμοθράκης. Οι Πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Θέρμα Σαμοθράκης, από όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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