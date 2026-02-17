Σαμαράς σε Τασούλα: Η θετική ατζέντα «ξεπλένει» την Τουρκία στην διεθνή κοινότητα

Την διαφωνία του επί των χειρισμών της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική, επανέλαβε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς , κάνοντας μάλιστα λόγο για «ξέπλυμα» της Τουρκίας ενώπιον της διεθνούς κοινότητας μέσω της λεγόμενης θετικής ατζέντας.

Κατά την συνάντηση του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο κ. Σαμαράς εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τα εθνικά θέματα, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στον πρώην πρωθυπουργό.

Εκτίμησε μάλιστα πως η Αθήνα έπρεπε εξαρχής να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα επέλεξε να παρευρεθεί ως παρατηρητής.

Ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση για τον Σήφη Βαλυράκη στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ Eurokinissi

«Σε λάθος κατέυθυνση» η εξωτερική πολιτική

Σε ότι αφορά την εξωτερική πολιτική, ο Αντώνης Σαμαράς επανέλαβε τη θέση του ότι η χώρα κινείται «σε λάθος κατεύθυνση», εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τα εθνικά θέματα. Όπως ανέφερε, η πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Τουρκία, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις που ακολούθησαν και την κατάσταση «επί του πεδίου», ενισχύουν –κατά την εκτίμησή του– τον κίνδυνο παγίωσης τετελεσμένων εις βάρος της Ελλάδας.

Έθεσε ερωτήματα για τη συνεχή επίκληση της λεγόμενης «θετικής ατζέντας» και της Συνθήκης των Αθηνών περί Φιλίας, διερωτώμενος αν με αυτόν τον τρόπο «ξεπλένεται» η Τουρκία στη διεθνή πολιτική σκηνή, ενώ –όπως σημείωσε– κλιμακώνονται οι τουρκικές διεκδικήσεις, τόσο σε επίπεδο δηλώσεων, όσο και στην πράξη.

Υπέρ της συμμετοχής στο Συμβούλιο Ειρήνης

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στον πρώην πρωθυπουργό, ο ίδιος ανέφερε πως η Ελλάδα έπρεπε εξαρχης να μετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ.

Συνέχισε δε λέγοντας πως αυτό πρέπει να γίνει ιδιαίτερα την ώρα που σε αυτό μετέχουν χώρες όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Ιταλία και άλλες χώρες.

Σχετικά με την Χάγη και το διεθνές δίκαιο

Ακόμη, ο πρώην πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρθηκε στην διατύπωση του πρωθυπουργού περί επίλυσης διαφορών σε «διεθνές δικαιοδοτικό όργανο».

Υπενθύμισε ότι η πάγια ελληνική θέση αφορά αποκλειστικά την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και μόνο για τη μία και μοναδική διαφορά, υπό την προϋπόθεση αποδοχής από την Τουρκία του Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και υπογραφής συνυποσχετικού που θα κυρωθεί από τα Κοινοβούλια.

Κατά τον ίδιο, από τη στιγμή που η Τουρκία δεν αποδέχεται το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν τίθεται θέμα περαιτέρω συζήτησης, καθώς αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

Εργαλειοποιείται το μεταναστευτικό από την Τουρκία

Ο κ. Σαμαράς στάθηκε επίσης στη συνεργασία για το Μεταναστευτικό, επισημαίνοντας ότι την ίδια ώρα παρατηρείται –όπως είπε– εργαλειοποίηση του ζητήματος από την τουρκική πλευρά.

Επικαλέστηκε ως πρόσφατο παράδειγμα την τραγωδία στη Χίο και έθεσε το ερώτημα γιατί δεν καταδικάστηκε η αμφισβήτηση αρμοδιότητας στην έρευνα και διάσωση, καθώς και γιατί δεν ζητήθηκε από την Τουρκία να αναλάβει τις ευθύνες της.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τι σημαίνει «αποφυγή της έντασης»;

Αναφορικά με τη δέσμευση για «μηχανισμούς επικοινωνίας» με στόχο την αποφυγή κλιμάκωσης, διερωτήθηκε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και αν υποκρύπτει προσυνεννόηση για ζητήματα που άπτονται της άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως η επέκταση πέραν των 6 ν.μ., οι θαλάσσιες έρευνες, η χωροταξία και η πόντιση καλωδίων.

Έθεσε, επίσης, το ερώτημα αν η Ελλάδα θεωρεί πηγές έντασης τις τουρκικές έρευνες μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, το τουρκολιβυκό μνημόνιο ή το Κυπριακό.

«Κεραυνοί» για την επ’ αόριστον Navtex

Σχετικά με την αναφορά σε συνεργασία στον τομέα της ενέργειας –ιδίως για ηλεκτρική διασύνδεση και ΑΠΕ– ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε διευκρινίσεις για το αν αυτό συνεπάγεται εμπλοκή ή έγκριση της Τουρκίας σε έργα όπως το καλώδιο στην Κάσο, κάνοντας λόγο για πιθανό κίνδυνο συνδιαχείρισης ενεργειακών πόρων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Επισήμανε ακόμη την απουσία καταδίκης της τουρκικής επ’ αόριστον Navtex που –όπως υποστήριξε– διχοτομεί πρακτικά το Αιγαίο, καθώς και την έλλειψη αναφοράς στις διώξεις κατά του χριστιανικού πληθυσμού στη Συρία.

Μειώνεται η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο δημογραφικό, στην ερήμωση της Θράκης και την τουρκική διείσδυση στην περιοχή, την ακρίβεια που – όπως είπε – καλπάζει και μειώνει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο υψηλό κόστος παραγωγής, στο ενεργειακό βάρος για τα νοικοκυριά και στο αγροτικό–διατροφικό ζήτημα, με ειδική αναφορά στη συμφωνία Mercosur, εκφράζοντας ανησυχίες για τις επιπτώσεις της στον πρωτογενή τομέα.