Σαμαράς κατά Μητσοτάκη – Μπακογιάννη: Δεν φταίω εγώ αν χαθεί η αυτοδυναμία της ΝΔ, έκαναν τα αντίθετα από αυτά που είπα

Επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ντόρας Μπακογιάννη εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς, μέσω δύο βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία συνομιλεί με τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου του, Νίκο Τσιούτσια.

Ο πρώην πρωθυπουργός μέσω διαλόγου με τον στενό του συνεργάτη απορρίπτει τις αιτιάσεις ότι ενδεχόμενη ίδρυση νέου κόμματος από τον ίδιο θα στερούσε την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην κυβερνητική πολιτική.

«Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί έκαναν τα αντίθετα. Και γι’ αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20», αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση για ζητήματα όπως ο γάμος και η τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, τα εθνικά θέματα, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ακρίβεια, τα σκάνδαλα και η Δικαιοσύνη.

Στη συνέχεια της συνομιλίας, όταν ο Νίκος Τσιούτσιας σχολιάζει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έχει υποστηρίξει πως τυχόν δημιουργία κόμματος από τον κ. Σαμαρά θα επιβεβαίωνε την ορθότητα της διαγραφής του από τη ΝΔ, ο πρώην πρωθυπουργός απαντά σκωπτικά: «Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει; Επιχειρήματα προέδρου Εδεσσαϊκού».

Στο δεύτερο βίντεο, ο Αντώνης Σαμαράς στρέφεται κατά της Ντόρας Μπακογιάννη, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις της για τον ίδιο. «Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα; 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα. Ας τα βρει με τον αδερφό της», αναφέρει, ενώ η σχετική ανάρτηση στο X συνοδεύεται από τη φράση: «Ντόρα σύνελθε…».