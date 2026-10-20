Σαμαράς για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Κοιμισμένοι, κολυμπάμε στα δήθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία»

Κριτική στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη ασκεί ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες.

Σε δήλωσή του υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις εκθέτουν τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης οφείλει «να καταλάβει το μέγεθος των νέων γεωπολιτικών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα».

Αναλυτικά η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά:

«Τα δραματικά γεγονότα της Λιβύης, εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον κ. Γεραπετρίτη που πρόσφατα μας διαβεβαίωνε για τα ακριβώς αντίθετα.

Εκθέτουν και τον Πρωθυπουργό που συμφωνεί σε όλα μαζί του, αντί να τον έχει ήδη αποπέμψει. Και ενώ κύματα παράνομων μεταναστών από τη Λιβύη στοχεύουν την Κρήτη, πυκνώνουν τα σύννεφα ακόμα και για τη Μονή Σινά.

Την ίδια ώρα βλέπουμε την Τουρκία να αγοράζει συνεχώς -μέσω Βουλγαρικών εταιριών- ακίνητα στη Θράκη. Και τον Ράμα να αγκαλιάζεται με τον Ερντογάν. Κι εμείς κοιμισμένοι, κολυμπάμε πάντα στα δήθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία… Οφείλει ο κ Μητσοτακης να καταλάβει το μέγεθος των νέων γεωπολιτικών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα ο ίδιος με τον κ. Γεραπετρίτη».