Τη δική του τοποθέτηση για την παραίτηση του Ευάγγελου Λιάκου έκανε ο Αντώνης Σαμαράς, αφήνοντας αιχμές για την κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο της διαφθοράς και εξαπολύοντας πυρά συνολικά για την κυβέρνηση.

«Να πω μόνο ότι η διαφθορά έχει γίνει καθημερινότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Η δήλωση έγινε μετά τη συνάντηση που είχε στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) Σίνδου. Στη συνέχεια ο Α. Σαμαράς θα έχει συνάντηση με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, στο δημαρχείο της πόλης.

Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο και το βράδυ θα έχει συνάντηση με νέους στο καφέ-μπαρ Avenue, ενώ αύριο, Κυριακή, θα έχει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με επαγγελματικούς φορείς.