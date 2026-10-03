Σαμαράς: Διπλό χτύπημα για Σκόπια και Βουλγαρία – «Δεν είναι αυτή η Ελλάδα»

Παρέμβαση σε δύο άξονες με αιχμές για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης έκανε ο Αντώνης Σαμαράς , βάζοντας στο ίδιο κάδρο τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία και τη συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός στράφηκε, όμως, και στη συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας για τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ, με αφορμή την επίσημη τελετή παράδοσης που πραγματοποιείται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα παραδίδει στη Βουλγαρία τα λείψανα που αποδίδονται στον Σαμουήλ, καθώς και το ανθρωπολογικό υλικό που είχε βρεθεί στις σαρκοφάγους στη βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες, ενώ η Βουλγαρία επιστρέφει 48 εκκλησιαστικά κειμήλια.

Ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι με τη συγκεκριμένη συμφωνία η Ελλάδα «υλοποίησε τον εθνικό πόθο των Βουλγάρων» για την επιστροφή των λειψάνων του Σαμουήλ, την ώρα που η ελληνική πλευρά λαμβάνει πίσω μόλις 48 από τα χιλιάδες κειμήλια που, όπως ανέφερε, είχαν αφαιρεθεί και μεταφερθεί στη Βουλγαρία

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά:

«Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία φον ντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για τη δήθεν ‘μακεδονική γλώσσα’ και τον ‘μακεδονικό πολιτισμό’ των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών.

Και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα με τις πιο επίσημες τιμές υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε. Εμείς τι πήραμε; 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κειμήλια που είχαν αρπάξει στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη βόρεια Ελλάδα. Ως πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα».