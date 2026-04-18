Σακελλαρίδης: Ζούμε διολίσθηση του κράτους δικαίου – Χρειάζεται μια ενισχυμένη Αριστερά σε έναν κόσμο παραλογισμού

Στην εκπομπή «Δέκα με τόνο» του ΕΡΤnews μίλησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος, δίνοντας το πρώτο στίγμα της πολιτικής του γραμμής, περιέγραψε με μελανά χρώματα την τρέχουσα συγκυρία, τονίζοντας ότι «ζούμε σε διολίσθηση του κράτους δικαίου», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη «για μια ενισχυμένη Αριστερά σε έναν κόσμο γενικευμένου παραλογισμού».

Στη συνέντευξή του, αναφέρθηκε τόσο στην πολιτική κατάσταση και την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, όσο και στις προοπτικές συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο, επιμένοντας στην ανάγκη για σαφές πολιτικό στίγμα και αξιόπιστες προτάσεις.

«Ζούμε σε διολίσθηση κράτους δικαίου και δημοκρατίας»

Ο κ. Σακελλαρίδης υπογράμμισε πως η πολιτική στρατηγική της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να αποσπαστεί από τις εξελίξεις στη χώρα, κάνοντας λόγο για «ταχύτατη διολίσθηση της χώρας στα ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία».

«Βλέπουμε δυστυχώς ότι εξελίσσεται μια ταχύτατη διολίσθηση της χώρας μας», ανέφερε, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι «δεν ορρωδεί μπροστά σε τίποτα», με αφορμή – όπως είπε – τις επιθέσεις κατά της Ευρωπαίας εισαγγελέως.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «πρωτοφανή παρέμβαση στο κράτος δικαίου», ενώ συνέδεσε την πολιτική κατάσταση με την καθημερινότητα των πολιτών, σημειώνοντας ότι «το 60% των πολιτών τελειώνει το εισόδημά του πριν τελειώσει ο μήνας», σημείωσε, αναφερόμενος στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό.

«Η κοινωνική κρίση βαθαίνει – χρειάζονται πολιτικές απαντήσεις»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με «γενικευμένη ανασφάλεια», υπογραμμίζοντας πως η ακρίβεια και η οικονομική πίεση επιβαρύνουν δραματικά τα νοικοκυριά.

«Έχουμε αυξανόμενη ακρίβεια και έναν πληθωρισμό που συμπιέζει όλο και περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών», είπε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι απαιτούνται συγκεκριμένες πολιτικές, τονίζοντας ότι «Χρειάζονται πολιτικές που να στοχεύουν στον πυρήνα των προβλημάτων: ακρίβεια, χαμηλοί μισθοί, διάλυση του κοινωνικού κράτους».

Προοδευτικές συνεργασίες και πολιτική αξιοπιστία

Αναφερόμενος στο ζήτημα των συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο, ο κ. Σακελλαρίδης έθεσε ζήτημα πολιτικής συνέπειας και στόχου.

«Αν πραγματικά ο στόχος είναι να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε γιατί δεν συνεργάζονται τα κόμματα του χώρου;», διερωτήθηκε, φέρνοντας ως παράδειγμα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως σημείωσε, «το πραγματικό ερώτημα είναι η ειλικρίνεια του επιχειρήματος», προσθέτοντας πως «αν υπάρχει στόχος ανατροπής, τότε πρέπει να υπάρξουν πραγματικές συνεννοήσεις».

Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό, διερωτώμενος αν «Βλέπετε τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη διατεθειμένους να τα βρουν;».

«Χρειάζεται καθαρή και ριζοσπαστική Αριστερά»

Ο κ. Σακελλαρίδης τόνισε την ανάγκη για μια ισχυρή και διακριτή Αριστερά στο πολιτικό σκηνικό.

«Η Αριστερά είναι κοινωνικά και πολιτικά χρήσιμη και πρέπει να έχει καθαρό λόγο, ριζοσπαστικό πρόγραμμα και να είναι μαχητική», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Νέα Αριστερά επιδιώκει «μια καινούργια αρχή με καθαρή πολιτική ταυτότητα», απορρίπτοντας τα «θολά προοδευτικά σχήματα που δεν έχουν δυνάμεις και καύσιμα».

«Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται μια ισχυρή Αριστερά μέσα σε έναν κόσμο γενικευμένου παραλογισμού», είπε, αναφερόμενος σε πόλεμο, ακρίβεια και κλιματική κρίση.

Για τη βιωσιμότητα της Νέας Αριστεράς

Ερωτηθείς για το μέλλον του κόμματος και τις πιθανές πολιτικές μετακινήσεις στελεχών, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εμφανίστηκε αισιόδοξος για την παρουσία του χώρου στη Βουλή μετά τις εκλογές.

«Είναι κρίσιμο να υπάρχει ισχυρή παρουσία της Αριστεράς στο ελληνικό κοινοβούλιο», τόνισε, σημειώνοντας πως το κόμμα επιδιώκει να εκφράσει ξανά έναν χώρο που «έχει δεινοπαθήσει και έχει χάσει την εμπιστοσύνη του κόσμου».

«Θέλουμε μια καθαρή πολιτική ταυτότητα, όχι διάχυση σε ένα θολό προοδευτικό σχήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η κοινωνία χρειάζεται ισχυρή Αριστερά»

Κλείνοντας, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επισήμανε ότι η Νέα Αριστερά προετοιμάζεται για την επόμενη πολιτική περίοδο με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της.

«Προλαβαίνουμε, ακόμα και σε λιγότερο χρόνο αν χρειαστεί», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η Αριστερά πρέπει να σταθεί απέναντι σε «πόλεμο, φτώχεια, κατάρρευση κοινωνικού κράτους και ακρίβεια».

«Η Αριστερά είναι δύναμη ορθού λόγου. Γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει με ισχυρό χαρακτήρα την επόμενη μέρα», κατέληξε.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τοποθετήθηκε και για τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τον Μακάριο Λαζαρίδη, με αφορμή και σχετική δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη.

Όπως ανέφερε, η υπόθεση «είχε μονοπωλήσει το προηγούμενο διάστημα δικαίως», κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά προσβλητική συμπεριφορά» που, όπως υποστήριξε, «αποκαλύπτει μια γενικότερη νοοτροπία της Νέας Δημοκρατίας».

«Προφανώς και πρέπει να αποπεμφθεί ακόμα και σήμερα ο κύριος Λαζαρίδης», σημείωσε, προσθέτοντας πως το ζήτημα δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο πρόσωπο αλλά «το βαθύ κράτος της Νέας Δημοκρατίας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις κοινωνικές συνθήκες, λέγοντας ότι η στάση αυτή είναι «προκλητική» σε μια περίοδο όπου «ο κόσμος πιέζεται στα ενοίκια, στους μισθούς και στη δημόσια υγεία».

«Να ακούς έναν Λαζαρίδη να λέει ότι προσλήφθηκε επειδή είναι ωραίος και δεν έγινε τίποτα που δεν είχε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι προκλητικό», υπογράμμισε, επιμένοντας ότι τέτοιες υποθέσεις ενισχύουν την εικόνα ενός συστήματος που χρειάζεται βαθιές αλλαγές.

ΠΗΓΗ ΕΡΤ